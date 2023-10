Scaroni svela: “Il Milan ha un obiettivo”, poi i dettagli sul nuovo stadio

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha fatto il punto della situazione in casa rossonera parlando anche del nuovo stadio.

In questo fine settimana in cui il campionato è fermo a Trento si sta svolgendo il Festival dello Sport. In questo evento sono moltissime le persone di spicco del mondo del calcio e di tutti gli altri sport che intervengono per incontrare dei tifosi o per parlare con i giornalisti. Tra questi c’è stato il presidente del Milan, Paolo Scaroni.

Scaroni a tutto tondo: “Stadio? Lo vogliamo da 70mila posti”

Il numero uno rossonero ha parlato a lungo di moltissimi temi che riguardano il presente e il futuro del Diavolo. Ovviamente l’argomento caldo in questi giorni è il futuro del nuovo stadio che ospiterà le nuove partite del Milan. Scaroni ha fornito diverse indicazioni su questo nuovo impianto, queste le sue parole: “Abbiamo trovato una soluzione che ci piace. Occupiamo un’area chiusa tra la tangenziale di Milano e l’autostrada del Sole, che non sarebbe stata utilizzata per altri scopi, ideale per lo stadio. L’amministrazione comunale è d’accordo. 70mila perché abbiamo avuto sempre 70mila spettatori, anche nelle partite non di cartello”.

Scaroni ha poi spiegato anche cosa ci sarà attorno a questo nuovo impianto: “Abbiamo pensato a uno stadio per i tifosi e che sia disponibili eventi di cui Milano è piena. Non sarà un centro commerciale, ma creeremo attività commerciali legate allo sport e ci saranno ristoranti. Mi auguro di iniziare il campionato 2028 col nuovo stadio. Non vicinissimo, ma non una data così remota”.

Infine il presidente rossonero traccia anche gli obiettivi futuri del Milan prendendo ad esempio lo Scudetto vinto nel 2022 e spiegando cosa dovrà fare la squadra di Stefano Pioli per raggiungere l’obiettivo minimo: “Abbiamo vinto uno Scudetto, siamo andati bene in Europa e ora siamo primi. La montagna sportiva la stiamo scalando. La montagna economica in due parole: abbiamo raddoppiato i ricavi e mantenuto i costi a livello accettabile. Per la prima volta dal 2006 abbiamo realizzato un utile al 30 giugno 2023. […] Vogliamo vincere tutte le partite, ma come obiettivo minimo è andare in Champions, perché tutti i fan nel mondo guardano la Champions”.