Si allena in gruppo, l’infortunio è alle spalle: novità per Milan-Juve

Domenica sera andrà in scena una delle grandi classiche del calcio italiano con il Milan che ospita a San Siro la Juventus.

La nona giornata di Serie A mantiene ovviamente i fari puntati sul big match di domenica sera nel quale il Milan e la Juventus si scontreranno in uno stadio Meazza che è pronto a dare il meglio. I rossoneri arrivano da primi della classe con 21 punti raccolti in otto partite mentre i bianconeri inseguono al terzo posto a quota 17 lunghezze. Per questa partita la Vecchia Signora sembra aver recuperato proprio uno dei suoi giocatori migliori.

Allegri tira un sospiro di sollievo: Chiesa di nuovo in gruppo in vista della gara contro il Milan

In casa Juventus quest’oggi si può festeggiare per il recupero di Federico Chiesa. Il giocatore classe 1997 nelle ultime settimane è stato condizionato da un problema muscolare che gli ha impedito di prendere parte al derby contro il Torino subito prima della sosta e anche alle due gare dell’Italia di Spalletti contro Malta e Inghilterra.

Nella giornata odierna però il numero 7 juventino ha preso parte a tutto l’allenamento con il gruppo e quindi è a disposizione di Max Allegri per la trasferta di San Siro. Stefano Pioli e il suo Milan avranno quindi un problema in più da gestire nel corso di questa importante sfida d’alta classifica.