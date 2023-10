Si avvicina il momento dell’addio: Milan in allarme per Leao

Il Milan deve tenere d’occhio il futuro di Leao, un intreccio tra PSG e Real Madrid potrebbe costare caro ai rossoneri

Rafa Leao è sicuramente la punta di diamante del Milan. Nonostante i suoi alti e bassi che portano spesso a prestazioni altalenanti quando il portoghese è in campo in qualsiasi modo riesce a rendersi sempre una minaccia per le squadre avversarie. Questo inizio di stagione con un fresco rinnovo di contratto e la nuova maglia con il numero 10 sulla schiena lo rende sicuramente, e inevitabilmente, centralissimo nel progetto Milan più di prima.

Ad oggi Leao è sicuramente considerato uno degli esterni più forti al mondo e gli occhi d’Europa, e degli altri top club, sono sempre su di lui. Dunque il talento portoghese è il sogno di tante squadre ma di certo il Milan non se lo lascerà scappare. Ad oggi però un intreccio di mercato tra Paris Saint-Germain e Real Madrid potrebbe mettere in pericolo il Milan e in tutto ciò c’è di mezzo anche Kylian Mbappé.

Mbappé lontano dal PSG che vira su Leao

Mbappé non sarà di certo nel futuro del PSG, il giocatore pensa alla Spagna e il club parigino può insidiare il Milan.

La storia tra Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé, negli ultimi mesi, ha preso sicuramente una svolta diversa da ciò che ci si poteva immaginare. Messo prima furi rosa e poi reintegrato nel campionato francese, come sempre, ha subito fatto la differenza per il PSG. Il contratto del giocatore francese con il club parigino scadrà nel 2024 ed ora il Real Madrid è pronto a fare sul serio.

La notizia arriva direttamente dalla Spagna, dal quotidiano Marca, e ovviamente Mbappé, ad ora, non è intenzionato a rinnovare il suo contratto. Dunque le strade si separeranno e il Real Madrid è pronto ad acquistare il talento francese, chiudendo l’accordo con il calciatore già a gennaio. Sulla questione si è sbilanciato anche Josè Manuel Otero Lastres, membro del CDA del Real, che parla così sulla questione Mbappé:

Spero che Mbappé faccia come Bellingham che ha scelto il Real nonostante altri club lo volessero. Sono fiducioso che sceglierà noi.

Non solo, anche Vinicius Jr. in un’intervista a l’Equipe si sbilancia su Mbappé affermando che al Real tutti sarebbero felici di condividere il rettangolo verde con lui. Tutto ciò però mette in allarme il Milan.

Difatti il PSG è ormai da tanto sulle tracce di Leao e se dovesse partire Mbappé verso il Real non è da escludere che il club francese faccia all-in sul giocatore rossonero per il loro futuro.