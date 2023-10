“Situazione tragica”: nuova batosta per il Milan

Dopo alcuni risultati non sperati e la lunga lista di infortuni, il Milan si trova in una situazione di difficoltà: nuova batosta

Il Milan è in un momento difficile della stagione nonostante si trovi al terzo posto in classifica con 22 punti, uno in meno della Juventus e 3 in meno dall’attuale capolista che è l’Inter. Parlando della Serie A, dopo aver perso in casa contro la Juventus per 1 a 0 grazie al gol di Locatelli, ha pareggiato contro il Napoli dopo che nel primo tempo era in vantaggio per 0 a 2 con la doppietta di Olivier Giroud.

Anche in Champions le cose non vanno meglio. Attualmente, dopo aver perso 3 a 0 a Parigi contro il Psg, la squadra di Pioli si trova all’ultimo posto del girone con solo due punti ottenuti grazie a due pareggi, entrambi con il risultato di zero a zero. In questa competizione, quindi, i rossoneri non sono ancora riusciti a segnare un gol.

Oltre ai risultati sperati che non arrivano, Mister Pioli deve tener conto nella sua formazione anche degli infortunati e spera di poter recuperare qualcuno almeno per la prossima partita da giocare, che sarà in casa a San Siro sabato 4 novembre contro l’Udinese alle 20.45.

Le parole di Baiocchini sulla situazione del Milan

Dopo Napoli-Milan, mister Pioli ha concesso due giorni di riposo per i giocatori rossoneri. A non usufruire di questi giorni di riposo sono gli infortunati che si sono recati lo stesso al Centro dell’allenamento. Baiocchini, giornalista di Sky, ha rilasciato un suo commento in diretta da Milanello sulla situazione in casa Milan soffermandosi soprattutto sui giocatori infortunati.

Di seguito le sue parole:

«Nove giocatori su 27 in rosa, un terzo esatto, sono infortunati. Contrattura per Pulisic. Distorsione alla caviglia per Pellegrino, ma l’infortunio peggiore è per Kalulu. Loftus-Cheek sta lavorando per tornare a disposizione sabato con l’Udinese».

Da inizio del campionato, ovvero agosto, sono 19 gli infortuni in tutto dei rossoneri tra cui 12 di questi sono muscolari.

Attualmente gli infortunati del Milan sono Bennacer per un problema al ginocchio, Caldara per un problema alla caviglia, Loftus-Cheek che però potrebbe tornare già per la prossima partita, Chukwueze causa polpaccio, Kjaer e Pulisic per affaticamento, Kalulu per una contusione alla coscia e Pellegrino per una distorsione alla caviglia.

Prima dell’inizio della pausa nazionale, il Milan dovrà affrontare tre partite sfidando Udinese a San Siro, il ritorno della partita del Psg a Milano a e il Lecce fuori casa.