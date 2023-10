“Superiore a Maignan”: il confronto lascia tutti di stucco

Le ultime dichiarazioni che vedono protagonista Maignan hanno lasciato molti tifosi rossoneri senza parole e stizziti

Negli ultimi anni i progressi e il salto di qualità fatti dal Milan sono sotto gli occhi di tutti. I Rossoneri non potranno ancora considerarsi tra le migliori in Europa, ma senza dubbio i miglioramenti fatti sono abbastanza evidenti. La rosa a disposizione di Stefano Pioli è sicuramente competitiva e può contare su giocatori di livello mondiale, fondamentali per mettersi la squadra sulle spalle nei momenti di maggiore bisogno.

Uno dei top player indiscussi del club rossonero è ovviamente Mike Maignan, che in più occasioni dal suo arrivo a Milano ha dimostrato di essere tra i migliori nel suo ruolo e in molti pensano che possa anche diventare il migliore di tutti. L’ex Lille è uno degli assi nella manica di Pioli e domenica sera, quando il Diavolo sarà impegnato al Maradona contro il Napoli, tutti si aspettano molto da lui.

Il francese tornerà in campo dopo la squalifica e per lui ci sarà subito un importante esame contro i campioni d’Italia, ma anche una sfida a distanza contro il portiere azzurro Alex Meret. Su questo scontro si è espresso anche Dino Zoff, di certo non l’ultimo arrivato quando si parla di estremi difensori.

Zoff a sorpresa: “Meret ha più tecnica di Maignan”

Il portiere campione del mondo, intervistato ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha parlato del prossimo big match con in campo i Rossoneri e non sono mancati anche dei commenti sui portieri delle rispettive squadre:

Maignan e Meret sono già fortissimi, ma possono ancora migliorare. Maignan è esplosivo, Meret ha più tecnica, ma sono entrambi grandissimi portieri.

L’ex portiere di Napoli e Juventus ha poi anche detto la sua sulla sfida di domenica sera:

Il Milan ha qualche problemino, ma se lasci spazi a Leao succede ciò che successe lo scorso anno in Champions League. La forza del Milan è solo Leao che se trova spazi diventa pericolosissimo.

Anche per Zoff quindi il gioco del Milan si basa di fatto sulle giocate di Rafa Leao e secondo lui se il Napoli sarà capace di annullarlo (cosa non riuscita lo scorso anno come ricordato dallo stesso Zoff), i ragazzi di Rudi Garcia potrebbero seriamente mettere in difficoltà i Rossoneri. Di certo il match in programma tra due giorni sarà molto combattuto, ma è chiaro che la prestazione del portoghese sarà un fattore.