Tonali come Fagioli, pronto il patteggiamento: ha scommesso su Milan e Brescia

Secondo le ultime notizie Sandro Tonali avrebbe scommesso su Milan e Brescia: pronto al patteggiamento come Nicolò Fagioli.

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona Sandro Tonali è al centro di un vero e proprio caso mediatico. Secondo le ultime l’ex rossonero, però, non si sarebbe limitato soltanto a scommesse esterne al calcio.

Il centrocampista avrebbe scommesso anche sul calcio, ma non solo. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport avrebbe puntato anche su partite, più nello specifico su partite delle sue ex squadre, Brescia e Milan.

Scommesse su Milan e Brescia, pronto il patteggiamento per Tonali

Fattori che aggravano ancor di più la sua posizione e che lo avvicinano molto alla situazione che sta vivendo in questo momento Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juventus, come Tonali, avrebbe ammesso tutto ai Pm, mentre Tonali non ha ancora dichiarato nulla riguardo le scommesse calcistiche.

L’azzurro dovrebbe, dunque, patteggiare per evitare una pena ancora più severa. La Procura di Torino, così, archivierebbe il caso in tempi brevi e permetterebbe di delineare il tutto entro la prossima partita di Champions League che il Newcastle dovrà affrontare contro il Borussia Dortmund.