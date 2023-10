Tonali, la decisione è una stangata: il comunicato della FIGC

E’ arrivato pochi minuti fa il comunicato su una delle vicende più chiacchierate del momento, per il calciatore c’è la stangata e la notizia è già chiacchierata sul web.

Il caso scommesse continua a fare scandalo sul mondo dei social e nel mondo del calcio. Dopo il tris di nomi formato da Zaniolo, Fagioli e Tonali dati da Fabrizio Corona nelle scorse settimane, sono arrivati altri provvedimenti da parte della FIGC.

Settimana scorsa la FIGC aveva messo voce in capitolo sul caso Fagioli, limitando le attività sportive del calciatore per quasi un anno, ma con lo spiraglio di EURO 2024 ancora aperto per il centrocampista della Juventus. Pochi minuti fa invece è arrivato anche il comunicato su Sandro Tonali.

La FIGC si espone su Sandro Tonali

La FIGC ha deciso di usare il pugno duro anche con l’ex centrocampista rossonero, che dovrà abbandonare i campi di calcio per otto mesi, più una pesante multa da pagare. Per il calciatore però da decifrare se la squalifica partirà da subito o se domani contro il Wolverhampton sarà la sua ultima partita prima dello stop. Ecco il comunicato ufficiale della FIGC: