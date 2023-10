ULTIM’ORA – Emergenza per Pioli: altra assenza contro la Juventus

Dopo Maignan, Theo e Chukwueze, Pioli dovrà fare i conti con un’ulteriore assenza contro la Juventus. Emergenza totale nel ruolo.

Al rientro da questa seconda sosta per le nazionali, il Milan affronterà subito un importante scontro diretto contro la Juventus. Al big match di domenica sera, 22 ottobre alle ore 20,45, però, il Diavolo arriverà in condizioni tutt’altro che ottimali. L’entusiasmo per il primo posto in classifica, ottenuto all’ultima gara prima della sosta, ha infatti lasciato il posto ad una forte apprensione per le numerose assenze in vista di un impegno così rilevante per il proseguimento della stagione.

Contro la Vecchia Signora, come ormai risaputo, saranno out Theo Hernandez e Mike Maignan. Il terzino, già diffidato, si è fatto ammonire nel primo tempo della recente sfida al Genoa. Il portiere, invece, è stato espulso in seguito all’intervento del VAR nei minuti finali a Marassi. La squalifica di un turno dell’ex Lille è resa ancora più pesante dalle ultime news giunte da Milanello. Un altro giocatore rossonero si è infortunato e, proprio come Samuel Chukwueze (in infermeria per almeno un mese), non potrà essere convocato nella prossima partita di campionato.

Brutta tegola per Pioli, Sportiello out per infortunio: Mirante dal 1° contro la Juventus

Come reso noto dal club, Marco Sportiello si è infortunato in allenamento e sarà costretto a saltare la partita contro la Juventus. Una bruttissima tegola per il Diavolo, dato che l’ex Atalanta avrebbe dovuto prendere il posto del titolare francese.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto in mattinata ha evidenziato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. I tempi di recupero si aggirano sui 10 giorni di stop circa. In seguito a tale lasso di tempo, lo staff medico rossonero effettuerà nuovi esami per valutarne l’effettivo rientro. Al suo posto, dunque, quantomeno per la prossima partita di campionato, Stefano Pioli potrà affidarsi solamente al terzo portiere, ovvero Antonio Mirante.

Il 40enne di Castellammare di Stabia si prepara dunque a debuttare dal 1° minuto in una gara ufficiale con il Milan. La sua ultima presenza da titolare in Serie A risale addirittura alla stagione 2020/21, quando vestiva ancora la maglia della Roma. L’estate successiva, difatti, si è trasferito a parametro zero nel club rossonero, senza però avere alcuna chance di mettersi in mostra, se non in gare amichevoli. Adesso, vista la totale emergenza nel ruolo, toccherà a lui difendere i pali dagli attacchi dei rivali bianconeri.