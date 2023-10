ULTIM’ORA – Squalifica Maignan, la decisione del Giudice Sportivo

Arriva la sentenza sul cartellino rosso rimediato nella recente trasferta di Genova per il numero uno milanista Mike Maignan.

Il brutto fallo commesso fuori area su Ekuban al minuto ’96 gli è costato il cartellino rosso. Mike Maignan ha lasciato il Milan in inferiorità numerica a pochi secondi dal fischio finale, Giroud si è immolato per la causa. Il numero 9 si è infilato la maglia da portiere e ha salvato in uscita su Puscas. Il Milan di Pioli ha espugnato il Marassi tra le mille polemiche e i mille episodi. Ora Stefano Pioli dovrà preparare il match di San Siro in programma per il 22 ottobre (domenica ore 20:45) con due grandi defezioni.

Si perché oltre al portiere Super Mike, Pioli dovrà fare a meno del trenino sulla sinistra Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese è arrivato alla sfida contro il Genoa con una diffida, e al minuto 21 della prima frazione di gioco ha commesso un fallo che gli è costata l’ammonizione. Cartellino pesante per il francese inamovibile ormai da anni di questo Milan. Pioli dovrà affrontare la seconda parte del mese di ottobre con una lunga lista di indisponibili. L’unica speranza è che qualche acciaccato esca dall’infermeria.

Arriva l’ufficialità, quante partite salterà Maignan

L’uscita con il ginocchio alto su Ekuban gli costerà il match al rientro dalle Nazionali in casa contro la Juventus. “Maignan squalificato per una gara grave fallo di gioco“, da comunicato. Sospiro di sollievo quindi in casa Milan, Stefano Pioli riavrà il suo numero uno per Napoli-Milan di fine mese. Il commentatore Luca Marelli nel post partita si era espresso e aveva preannunciato una sanzione simile poiché il fallo era grave, di conseguenza il francese salterà un match. Pronto Sportiello per il match contro la Juventus.

Il 25 ottobre ci sarà il match contro il PSG, il portiere francese riposerà in campionato e si terrà pronto per la partitissima di Champions League contro Mbappe e compagni. Una perdita pesante comunque nella sfida contro i bianconeri di Allegri, visto che a Pioli mancherà anche Theo sulla sinistra. Un mese decisivo si avvicina. Pioli non vuole cali d’attenzione. Theo e Mike sono sicuramente due assenze delicatissime visto il calendario.

I due francesi saranno regolarmente in campo per la sfida contro i parigini. Poi si torna in Italia per giocare contro il Napoli. Un’altra sfida da cardiopalma. Recuperare le energie in così poco tempo è impensabile, Pioli dovrà preparare un piano ad hoc per superare questa montagna russa. Oltrepassando già la sosta Nazionale, Pioli contro la Juventus schiererà Sportiello tra i pali e Florenzi sul fronte sinistro nella difesa a 4. Questi dovrebbero essere i due cambi del tecnico rossonero, che intanto spera che qualche pedina esca dall’infermeria visto il calendario di ottobre.