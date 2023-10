Verso il Borussia, le ultime sulla formazione: sorpresa in mediana

Lo stop di Loftus-Cheek limita i ricambi nelle gerarchie del Mister. La sfida di Champions si avvicina, decisione a sorpresa di Pioli!

Scelte forzate per Stefano Pioli verso il confronto di Champions che andrà in scena nella giornata di domani. La sfida contro il Borussia Dortmund si giocherà in trasferta al Signal Iduna Park. Lo stadio è uno dei più caldi d’Europa ed i rossoneri dovranno sapersi far trovare pronti per questa sfida.

Entrambe non vorranno uscire sconfitti, ma sarà complicatissimo riuscire a portare a casa i 3 punti. Vari infortuni condanneranno le scelte del tecnico dei rossoneri verso le ultime scelte di formazione. Il Milan non dovrà farsi trovare impreparato e proverà in tutti i modi a vincere per garantirsi il passaggio del turno.

La Champions si avvicina, le probabili formazioni della sfida

Il Borussia Dortmund sarà carico per provare la conquista dei 3 punti. Un esordio infelice per il club tedesco che adesso vorrà rifarsi dopo la sconfitta contro il PSG. Terzic sembrerebbe pronto per schierare la stessa formazione scesa in campo contro il club parigino. Kobel in porta dietro al terzetto formato da Schlotterbeck, Hummels e Sule.

Centrocampo a 5 con Ryerson sulla sinistra e Wolf sulla destra, al centro agiranno Sabitzer, Can e Brandt. Attacco a 2 formato dai giovani e rapidissimi Malen ed Adeyemi. I rossoneri dovranno essere attentissimi in ripartenza poichè i due in avanti sono molto abili con i piedi ed agili nello stretto.

Stefano Pioli è forzato a cambiare qualcosa nella formazione rispetto alla sfida col Newcastle. Molti gli infortuni muscolari che condizioneranno le scelte del mister. In porta dal 1′ ci sarà Magic Mike, al pieno della forma dopo aver saltato il Verona ed il Cagliari in campionato in seguito all’infortunio rimediato in Champions League. Difesa a 4 consolidata con Theo Hernandez e Calabria ad agire sugli esterni, Tomori e Thiaw al centro.

Centrocampo inedito per i rossoneri a causa degli infortuni di Loftus-Cheek e Krunic costretti ai box. Dovrebbe agire Reijnders da registra centrale accompagnato da Musah sulla destra e Pobega sulla sinistra. L’attacco a 3 sarà lo stesso della sfida con la Lazio con Giroud ad agire da punta, Rafael Leao e Pulisic sulle fasce. Occhio alla situazione Chukwueze che scalpita per trovare spazio ed Okafor che è in formissima.

Milan (4-3-3) 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 80 Musah, 14 Reijnders, 32 Pobega; 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Rafael Leao.

Borussia Dortmund (3-5-2) 1 Kobel; 25 Sule, 15 Hummels, 4 Schlotterbeck; 26 Ryerson, 20 Sabitzer, 23 Can, 19 Brandt, 17 Wolf; 27 Adeyemi, 21 Malen