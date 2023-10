Verso Milan Juve, Pioli apre il ballottaggio: in due per una maglia

Si torna in campo e il Milan dovrà affrontare subito un big match. Contro la Juventus Pioli ha pochi dubbi.

La nona giornata di Serie A vedrà il suo via domani e il Milan affronterà, Domenica, la Juventus in casa. Una partita importante che indirizzerà i destini delle squadre al vertice della classifica. Pioli dovrà fare delle modifiche obbligate e i dubbi per Domenica non sono molti.

Milan Juve, le scelte di Pioli

Contro la Juventus il tecnico emiliano apre ad un ballottaggio a centrocampo.

Per la sfida di Domenica Stefano Pioli va verso delle scelte obbligate. Le squalifiche di Maignan, e l’infortunio di Sportiello poi, e quella di Theo Hernandez obbligano il tecnico rossonero a scelte che lasciano pochi dubbi.

Toccherà quindi a Mirante proteggere la porta rossonera. A destra sarà presente Calabria, a sinistra non ci sarà spazio per Bertesaghi dal prmo minuto ma ci sarà Florenzi al suo posto. La coppia difensiva sarà formata da Tomori e Thiaw.

A centrocampo invece sembrano sicuri della loro titolarità Adli e Rejinders, il ballottaggio invece sarà tra Musah e Pobega per il terzo posto a centrocampo. In attacco il solito tridente formato da Pulisic e Leao a supporto di Giroud.