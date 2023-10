Verso Milan-Udinese, la situazione biglietti

Nonostante le ultime deludenti prestazioni targate Milan, il calore del tifo continua a farsi sentire. La situazione biglietti in vista dell’Udinese.

Un Milan irriconoscibile quello apparso nelle ultime giornate di campionato, senz’altro lontano parente di quello intravisto nelle prime gare stagionali. La squadra di Pioli sembrerebbe infatti aver perso quel mordente che per lunghi tratti ne ha caratterizzato lo spirito, trovando sempre meno la via del gol e riuscendo a portare a fatica i 3 punti a casa. Le prestazioni in fila contro Juventus, PSG e Napoli, culminate con due sconfitte ed un assurdo pareggio in rimonta, hanno dunque contribuito a gettare ancor più nel baratro il momento del Milan.

Tra infortunati e calciatori poco prestanti, scenari del genere sono dunque difficili da affrontare, eppure nulla appare impossibile d’innanzi ai compatti e sempre presenti tifosi rossoneri. In vista di Milan-Udinese, prevista alle ore 20.45 di sabato 4 novembre, le tribune di San Siro si avviano pian piano verso un sold-out. Esaurite infatti entrambe le curve nonché gran parte dei settori del Meazza, cui ancora pochi posti appaiono disponibili in piattaforma. Andiamo quindi a scoprire insieme la situazione tagliandi ad oggi.

Milan-Udinese, San Siro quasi sold-out

Manca circa una settimana al calcio d’inizio di Milan-Udinese, eppure il calore dei supporter rossoneri non ha tardato ad arrivare. Contro ogni voce scettica in merito alle preferenze per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, il pubblico di fede milanista ha dimostrato un attaccamento alla maglia senza precedenti. Questa, infatti, la situazione dei biglietti per il match contro i friulani, dove già molti settori sono andati sold-out:

Primo rosso centrale : pochi posti disponibili nel settore X03, al costo di 54€ a biglietto;

: pochi posti disponibili nel settore X03, al costo di 54€ a biglietto; Poltroncine rosse : pochi posti disponibili nel settore S, al costo di 129€ a biglietto;

: pochi posti disponibili nel settore S, al costo di 129€ a biglietto; Tribuna d’onore rossa : pochi posti disponibili nel settore G, al costo di 179€ a biglietto;

: pochi posti disponibili nel settore G, al costo di 179€ a biglietto; Primo rosso centrale : pochi posti disponibili nel settore V, al costo di 74€ a biglietto;

: pochi posti disponibili nel settore V, al costo di 74€ a biglietto; Primo rosso centrale : pochi posti disponibili nel settore G, al costo di 64€ a biglietto;

: pochi posti disponibili nel settore G, al costo di 64€ a biglietto; Palco corporate rosso : pochi posti disponibili nel settore PCR, al costo di 163€ a biglietto;

: pochi posti disponibili nel settore PCR, al costo di 163€ a biglietto; Primo arancio laterale: pochi posti disponibili nel settore 154, al costo di 54€ a biglietto.

Ecco dunque la situazione riportata sulla piattaforma di vendita biglietti targata AC Milan. Ancora una manciata di settori e di posti accessibili ai tifosi ancora sprovvisti di tagliando, ma che promettono di essere polverizzati nei giorni antecedenti alla sfida. Anche questa volta, il tifo rossonero è riuscito ad impartire una gran lezione di attaccamento ai colori.