Verso Napoli Milan, la Curva suona la carica: “Facciamoci trovare pronti”

I tifosi del Milan si caricano in vista della trasferta di Napoli, il terzo big match in una settimana dopo quelli con Juventus e Paris Saint-Germain

Momento difficile per la squadra di Stefano Pioli che ha subito due sconfitte nelle ultime due uscite, più di quante ne fossero arrivate nelle precedenti dieci. Ora il Milan è atteso da una trasferta alquanto complessa, quella allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Su un volantino della Curva Sud quella in terra partenopea è stata definita come LA trasferta.

Il messaggio che circola tramite un volantino sui social è chiaro: “Facciamoci trovare pronti”

Questo il contenuto del volantino:

Perché Napoli è speciale? Perché ci aspetta, ci odia, perché si vuole misurare contro di NOI. Perché a Napoli senti la rabbia e l’orgoglio di una città tutta contro i milanisti. Perché a Napoli siamo la Curva da battere. Perché in nessun posto come a Napoli è una vera battaglia tifare Milan. Napoli aspetta la Sud, facciamoci trovare pronti: tutti in nero, belli svegli e carichi