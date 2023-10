Verso Napoli-Milan, le ultime su Lotfus-Cheek: domenica ci sarà?

Verso Napoli-Milan, Pioli spera in un recupero in extremis di Loftus-Cheek: ci sarà domenica sera?

Domenica sera il Milan scenderà in campo allo Stadio Maradona per invertire la tendenza delle ultime uscite dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri, oltre ad aver perso la testa della classifica in campionato con la sconfitta contro la Juventus, con quella contro il PSG hanno messo a repentaglio la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Champions League.

In entrambi i match, Pioli ha dovuto fare ancora a meno di Ruben Loftus-Cheek che si è fermato il 30 settembre nella sfida contro la Lazio. Il tecnico parmigiano per tornare ai tre punti in campionato, spera di recuperare il centrocampista inglese. Le ultime sulle sue condizioni in vista del match contro i Campioni d’Italia.

Le ultime sulle condizioni di Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek è stato uno degli acquisti arrivati al Milan durante l’ultima sessione di mercato. Pioli, però, non sempre ha potuto contare sul centrocampista inglese a causa delle sue condizioni fisiche. Al momento, infatti, l’ex Chelsea è ancora ai box e il suo rientro in campo sembra possa slittare ancora.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il classe 1996 è ancora alle prese con l’infiammazione alla regione pubo-adduttoria. Le sue condizioni sono monitorate quotidianamente dallo staff medico che ancora non ha dato il via libera per il rientro in campo. Anche la presenza contro il Napoli, infatti, sembra che il tecnico del club meneghino debba fare a meno del centrocampista inglese.