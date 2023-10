Zangrillo furioso dopo Genoa Milan: “Stiamo rovinando un gioco”

Succede davvero qualsiasi cosa nel finale di partita tra Genoa e Milan. Non ci sta però Alberto Zangrillo, polemico per le scelte

Finale effervescente quanto accaduto nei minuti di recupero di Genoa Milan. Termina 0-1 il match serale al Luigi Ferraris. Partita sofferte e difficile da sbloccarsi, anche nella ripresa quando Stefano Pioli ha messo dentro tutti i suoi top player a disposizione.

Gol vittoria siglato dal subentrante Pulisic all’89’ minuto. Ma un finale per nulla immaginabile. Doppia espulsione per entrambi i portieri. I rossoneri, a differenza dei padroni di casa, hanno schierato Giroud tra i pali a causa dei cambi terminati. Il francese autore di un doppio intervento da vero felino, decisivo per la vittoria.

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo si è presentato dinanzi i microfoni di Sky Sport al termine del pirotecnico finale di partita.

Io non mi arrabbio per queste cose – ha commentato il presidente- ci si dovrebbe arrabbiare perché stiamo rovinando un gioco. Sono qui per rispetto delle trentacinque mila persone presenti allo stadio.

Gilardino non è qui presenti altrimenti sarebbe stato squalificato, per cui preferisco ricevere io l’espulsione, visto che come sempre soccombiamo.

Siamo stati fermi per due minuti, dato che credo il VAR abbia richiamato il direttore di gara. Mi hanno detto che nel regolamento è sovrana la prima decisione, dell’arbitro. Un entrata assassina quella di Maignan. Vediamo per quante giornate verrà squalificato.

Vedere lo stadio così serve alla società, a noi – ha proseguito Zangrillo – per cercare di sopravvivere in un mondo del calcio sempre più iniquo dove la fanno da padrona sempre gli stessi.

Lo stato d’animo è quello di un guerriero che ha dietro un battaglione di soldati valorosi. Andiamo avanti perché siamo convinti delle nostre forze, perché come sempre i valori emergono.

Quando c’è Davide contro Golia, vince sempre Davide. Piantiamola di fare gli ipocriti. La prossima non avremo il portiere – ha concluso – a causa dell’espulsione.