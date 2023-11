Adli carica l’ambiente: l’ha detto sulla stagione del Milan

Ci ha messo del tempo prima di ricavarsi una maglia da titolare, adesso però Adli sembra già essere leader di questo Milan.

Sarà una pausa di riflessione quella che dovrà attraversare il diavolo durante questa sosta Nazionali prima del ritorno in campo. Undici giorni per ristabilire l’ordine e l’equilibrio in ottica del prossimo match in casa contro la Fiorentina.

Una sfida tutt’altro che semplice, contro un avversario ostico e propositivo come i viola. L’andazzo per i rossoneri guidati da Stefano Pioli, negli ultimi turni di campionato è stato singhiozzante. Soltanto due punti raccolti in quattro partite. Da sottolineare che sia contro Lecce che contro il Napoli, in entrambe le occasioni il Milan si trovava con un doppio vantaggio a favore.

Adli carica il Milan: “la strada è ancora lunga”

Durante un’intervista di The National Football, importante sito sportivo degli Emirati Arabi Uniti, Yacine Adli ha parlato del momento in casa Milan.

“La settimana scorsa abbiamo giocato una partita davvero importante. Abbiamo fatto un’ottima partita in un’atmosfera pazzesca ed eravamo molto contenti“. Ha dichiarato il centrocampista franco algerino circa quanto vissuto nel post partita contro il Paris Saint-Germain.

“Abbiamo faticato un po’ in Serie A in questi ultimi mesi, ma sappiamo che la strada è lunga”. Ha aggiunto il classe 2000.

“Cercheremo di continuare a lavorare e fare di più ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi. É il nostro lavoro. Dobbiamo farlo perché, come ho detto, siamo in un club così grande e dobbiamo farlo per il club, per i tifosi e anche per noi”. Ha concluso così la sua intervista il numero 7 del diavolo.