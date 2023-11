Allegri, messaggio al Milan prima di Juve-Inter: l’ha detto sullo Scudetto

Domani si gioca Juve-Inter e Allegri, presentando il match in conferenza stampa, ha parlato anche del Milan.

Juventus-Inter è senza dubbio l’appuntamento più goloso della 13esima giornata di Serie A. Derby d’Italia che scatterà domani alle 20.45, con le due squadre che si affrontano partendo da una situazione di classifica davvero intrigante: l’Inter, al momento, è prima con due punti di vantaggio proprio sui bianconeri.

Il Milan dal canto suo potrebbe approfittare di questo scontro diretto per accorciare le distanze in classifica. Max Allegri, rispondendo alle tante domande in conferenza, ha parlato anche dei rossoneri.

Corsa Scudetto, le parole di Allegri in conferenza

Max Allegri poco fa in conferenza stampa ha presentato il big match di domani sera contro l’Inter. Le dichiarazioni del tecnico bianconero sono state interessanti, e uno scorcio delle stesse interessa anche il Milan.

Alla domanda su chi fosse ancora in lotta per lo Scudetto insieme a Juve e Inter, Allegri ha risposto così: “L’Inter rimane la favorita, poi io credo che Milan e Napoli siano le altre due squadre che devono lottare per il titolo. La Juve deve continuare a guardare la distanza dal quinto posto“.