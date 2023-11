Allenamento Milan, che notizie per Pioli: tornano tre giocatori

Arrivano buone notizie per il Milan di mister Stefano Pioli. Il tecnico rossonero può accennare un timido sorriso.

Dopo la brutta sconfitta casalinga, incassata ieri contro l’Udinese di Cioffi, il Milan di mister Stefano Pioli quest’oggi è tornato sui campi di allenamento per preparare l’imminente impegno di Champions League contro il Paris Saint-Germain. I rossoneri saranno di scena nuovamente a San Siro, dove martedì alle ore 21:00 si misureranno con i parigini di Luis Enrique. In vista della sfida di coppa, sono arrivate notizie incoraggianti per mister Stefano Pioli.

Pioli può accennare un sorriso in vista della Champions League

Nel ritiro di Milanello, la squadra di Pioli riprende gli allenamenti dopo la sconfitta contro l’Udinese, con occhi puntati sulla prossima importante sfida contro il PSG. Il tecnico ha recupero tre pedine fondamentali nel proprio scacchiere tattico. Secondo quanto riportato da ‘TMW’, oggi è emersa un’importante novità: alcuni grandi nomi della formazione rossonera hanno lavorato con il gruppo, in particolare Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez. I tre rossoneri hanno recuperato a tutti gli effetti dai rispettivi infortuni.

Durante la sessione di allenamento, il focus è stato sull’intensità e sulla preparazione fisica, con particolare attenzione alla ritrovata presenza di questi tre pilastri della squadra. Si è notata un’energia vibrante e un’impegno tangibile da parte dei giocatori mentre si preparano per l’imminente sfida contro il PSG. La partecipazione di Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez sembra indicare un chiaro segnale di recupero e impegno da parte del Milan per risollevarsi dopo la sconfitta.

Questo ritorno in gruppo di giocatori chiave offre un sollievo e al contempo nutre speranze di una migliore performance nel prossimo match. In attesa della sfida imminente, l’allenamento di oggi ha presentato un quadro incoraggiante per il Milan. La presenza dei giocatori chiave in gruppo testimonia un passo positivo nella preparazione della squadra per la sfida contro un avversario di spicco come il PSG.