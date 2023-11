Altro che Leao, è un altro il problema del Milan: “Un fantasma”

Nel mirino delle polemiche è finito nuovamente Leao, ma non è il solo. Un altro big finisce sotto accusa

Il Milan dell’ultimo mese ha perso punti, vetta e non solo. La formazione allenata da Stefano Pioli ha appena concluso un trittico tutt’altro che semplice se si conta che in soli 7 giorni ha incontrato Juventus, PSG e Napoli. Un solo punto in queste ultime tre uscite stagionali. Nel mirino dei riflettori ci sono un po’ tutti, dalla panchina ai big, ai numerosi infortuni e molto altro. Contro la Juventus di Massimiliano Allegri, i rossoneri son stati fregati dall’inferiorità numerica e da una deviazione di Krunic sulla conclusione dell’ex Locatelli. Contro i parigini invece, la formazione di Pioli ha creato, sciupando e subendo.

Giroud ha scacciato via qualche polemica rispetto al dato dei gol segnati (solo nelle primissime giornate), sbloccandosi con una doppietta da vero numero 9 in quel di Napoli. Pulisic è uscito malconcio dal Maradona. Indubbiamente ora i riflettori puntano verso l’unica luce tanto attesa a Milano: Leao. Il numero 10 rossonero ha totalizzato fin qui 10 presenze, condite da 3 gol e 4 assist in campionato. Nel Milan Leao ha superato le 170 partite giocate in tutte le competizioni. I gol sono 46 (e 40 assist) con la maglia rossonera. Numeri che fanno presagire tutto il bagaglio tecnico di un campione che però attraversa fasi di splendore e altre un po’ meno produttive. Ma il problema, o meglio, le critiche, non sono dirette solamente verso il numero 10.

L’attacco di Trevisani verso il simbolo rossonero

Riccardo Trevisani ha parlato nel podcast Fontana di Trevi, commentando le ultime prestazioni nel Milan di Theo Hernandez. In questo caso Trevisani accentrerebbe alcune critiche verso il terzino sinistro francese, togliendo qualche responsabilità a Leao visto che il portoghese sembrerebbe sempre quello preso di mira. “Fino a questo momento Theo ha giocato bene solo contro il Torino segnando anche un gran gol, ed era fine agosto (seconda giornata) – continua Trevisani – Sinceramente mi preoccupa la sua involuzione, non so se è dovuta per motivi tattici. In questo momento Theo è un fantasma in campo ed è un problema per Pioli se continuerà a giocare in questo modo“.

Tornerà il Theo di una volta? Incidono le voci di mercato per giugno? Tutto può essere. Ormai è noto a tutti l’interesse di qualche club europeo verso il terzino sinistro francese. Il Milan spera di riavere quel trenino che ha spaccato letteralmente tutte le difese del campionato. Il tandem di sinistra con Leao ha caratterizzato una delle corsie sinistre più forti di tutto il mondo. Pioli deve assolutamente ritrovare quel Theo di una volta, anche perché in questo momento il Milan ha diverse defezioni nel reparto difensivo, e il Theo che a Milano è conosciuto come trenino infermabile ormai è in ombra e deve ritrovarsi.