Attacco a Leao: “Così è normale che non incida”

Pungenti e dirette le dichiarazioni da parte dell’ex Serie A su Rafael Leao. Il tutto, in seguito alla sconfitta patita dal Milan contro l’Udinese.

Parrebbe non esserci pace per il Milan di Stefano Pioli, alle prese con la terza sconfitta su 4 partite dal rientro dalla sosta. Da bianconeri a bianconeri e sempre sullo 0-1, l’incubo del diavolo ha trovato una continuità spaventosa tra le mura rossonere, che contro Juventus, PSG, Napoli ed Udinese hanno dimostrato lacune da non credere. In primis, quelle inerenti al reparto offensivo, capace di portare soltanto 2 gol in 4 match aiutati da evidenti errori da parte della difesa napoletana.

Anche la difesa è quindi sembrata parecchio indietro nelle ultime uscite, concedendo tanto anche a causa dei numerosi infortuni accorsi. Kjaer, Kalulu, Pellegrino e poi Theo sono infatti assenze difensive in grado di spaventare chiunque, e che a conti fatti hanno portato il Milan a -6 dalla vetta occupata dall’Inter.

I numeri quindi spaventano, le sensazioni anche ma soprattutto preoccupa lo score di Rafael Leao, apparso nuovamente in ombra sulla fascia. Ombre non passate quindi inosservati d’innanzi agli occhi dell’ex Serie A, intervenuto in critiche molto dirette nei confronti del portoghese.

Leao assente, Behrami lo bacchetta

Ancora a digiuno di bonus Rafael Leao, apparso irriconoscibile di rientro dalla sosta. Il portoghese ha infatti assunto sempre più una sorta di estraneità dal gioco, scomparendo dal campo per larghi tratti della partita per poi regalare un paio di fiammate sulla fascia. Fiammate non bastate però al Milan per tornare a fare risultato, come dimostrato dall’occasione sciupata proprio dall’attaccante negli ultimi secondi del match contro l’Udinese.

La suddetta sfida ha quindi alimentato notevolmente i dubbi inerenti a Leao, con numerose ipotesi fuoriuscite nell’ultimo periodo. Tra chi invoca alla troppa pressione per il numero dieci e chi invece appella l’ala come svogliata, arriva anche il commento di Valon Behrami. L’ex Lazio e Napoli ha infatti rilasciato una propria analisi sul portoghese nel post-match di Milan-Udinese, in onda su DAZN. “Tutti i grandi campioni vengono raddoppiati e triplicati, ma Leao fa particolarmente fatica a trovare i propri spazi“, le parole dell’opinionista.

“Ha sempre questo atteggiamento in campo, a volte c’è e altre volte no. Così è normale che fatichi ad incidere“, ha quindi concluso Behrami, scoperchiando un ampio vaso di pandora. Mercoledì vi è però atteso il PSG in quel di San Siro, in una gara fondamentale per il Milan e che pullulerà di fischi per il grande ex Gigio Donnarumma. E chissà che possa essere un palcoscenico del genere ad infiammare nuovamente le gesta di un Leao desaparecido.