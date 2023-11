Bennacer verso il rientro, nodo Coppa d’Africa: cosa succede con il Milan

Il peggio sembra ormai passato. Ismael Bennacer si avvicina sempre di più al rientro in campo.

Il centrocampista algerino, fermo ai box da oltre cinque mesi per un problema la ginocchio, ha ricominciato a toccare il pallone qualche settimana fa, come testimoniato dai post sui profili social del club.

Il pieno recupero si avvicina: secondo la Gazzetta dello Sport, Bennacer potrebbe rientrare prima di quanto si pensasse. L’obiettivo ora è essere in campo per metà dicembre, non più per l’inizio del 2024.

Anche a Milanello ha timidamente iniziato a lavorare con i compagni, come fatto ieri, per poi proseguire con una seduta personalizzata.

La Coppa d’Africa si avvicina: cosa succede con Bennacer

Il 13 gennaio inizierà la Coppa d’Africa. Lui è un elemento ovviamente cruciale per la Nazionale algerina e, se sarà in condizione, verrà convocato.

I club sono obbligati a cedere i propri giocatori qualche giorno prima, per favorire la preparazione al torneo. Tutto dipenderà dal giocatore: il Milan infatti non ha voce in capitolo, non può opporsi ad una convocazione.

Spetterà al giocatore decidere se prendere parte o meno alla competizione.