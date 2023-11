Blitz Milan, contatti avanzati con il Partizan Belgrado: colpo per gennaio

In attesa dello scontro di domani sera contro l’Udinese, la dirigenza del Milan prepara l’ennesimo colpo di mercato. Possibile l’arrivo di un giovanissimo già a gennaio.

Mentre il Milan di Stefano Pioli prepara il match di domani sera in programma al San Siro, i dirigenti dietro le quinte non sembrano voler arrestare le loro ricerche in ottica mercato.

Nonostante manchi ancora un mese a gennaio, le offerte si fanno sempre più concrete, con la speranza di poter abbracciare presto un talento che possa portare qualità, freschezza e soprattutto futuro alla squadra rossonera. E secondo quanto riportato poco fa sul proprio profilo Twitter da Fabrizio Romano, il Milan potrebbe essere vicinissimo all’ennesimo colpo in prospettiva.

Milan-Partizan Belgrado: una partita pronta a concludersi

Pare che il Milan abbia intavolato una trattava già da un pò di tempo con il Partizan Belgrado per accogliere in rossonero Matija Popovic.

Il classe 2006, di natura trequartista, ma all’occorrenza anche punta centrale e esterno destro, fa molta gola ai Rossoneri, che vorrebbero accaparrarsi un talento generazionale anticipando la concorrenza.

Per questo, i dirigenti stanno lavorando per vedere il giovane serbo in rossonero già a gennaio. Sono infatti convinti di poter chiudere la trattativa presto, vista la scadenza di contratto al 31 Dicembre 2023.