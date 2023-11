Bocciatura senza appello: ora l’addio è (quasi) certo

In casa Milan sembra ormai certo un divorzio che avverrà al termine della stagione, con il giocatore che lascerà il clu

La sosta per le nazionali che è appena cominciata servirà agli Azzurri per conoscere quelle che saranno le sorti del proprio destino in vista dei prossimi Europei, ma sarà anche un occasione per molti allenatori di club di lavorare e perfezionare al meglio tutto ciò che c’è da migliorare. In casa Milan i nodi da sciogliere sono tantissimi, con Stefano Pioli che in questo ultimo periodo è stato più volte messo in discussione a causa degli scarsi risultati ottenuti in questo ultimo mese, che hanno portato al Milan soltanto due punti nelle ultime 4 sfide di campionato.

La sconfitta contro la Juve sembra infatti aver destabilizzato l’intero ambiente rossonero, dando il via ad un vero e proprio ciclo da incubo, collimato con le sconfitte contro Psg all’andata e Udinese in campionato, oltre ai due pareggi subiti entrambi con un vantaggio di due reti, contro Napoli e Lecce. L’unica nota positiva è stata la vittoria nella gara di ritorno contro i francesi del Psg, che ha riacceso le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions. Per far si che questo avvenga però bisognerà vincere anche nella prossima sfida contro il Borussia Dortmund, dove Pioli potrebbe riscontrare dei grossi problemi di formazione.

Jovic non convince Pioli: sempre più certo il suo addio a fine stagione

L’infortunio subito da Rafael Leao è stata l’ennesima tegola piombata sul mondo rossonero, che ora dovrà fare a meno del fuoriclasse portoghese almeno per le prossime tre settimane, con la sfida contro i tedeschi che è a forte rischio. Non ci sarà, invece, per la sfida al rientro dalla sosta contro la Fiorentina, dove il Milan è chiamato ad effettuare un riscatto immediato davanti al proprio pubblico, quantomeno per tornare a respirare una boccata di ossigeno e non perdere ulteriore terreno da Juve e Inter. Cotro la Viola però i problemi aumenteranno indubbiamente, perchè non ci sarà neanche Olivier Giroud, squalificato per due turni dal Giudice Sportivo.

Questo costringerà Pioli a restaurare l’intero reparto offensivo, con Okafor che si candida per una maglia da titolare e che molto probabilmente verrà preferito a Jovic, che continua a non trovare spazio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tridente dovrebbe essere composto da Chukwueze, Okafor e Pulisic, con Jovic che non rientra nelle preferenze di Pioli e che molto probabilmente lascerà il club al termine della stagione.