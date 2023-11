Borussia Dortmund, si ferma un titolarissimo: salta il Milan?

Si avvicina la sfida tra Milan e Borussia Dortmund, ma un titolarissimo dei gialloneri si è fermato: salterà il big match?

Al ritorno dalla sosta per le nazionali, il Milan sarà impegnato in una serie di partite non affatto semplici. I rossoneri in campionato sfideranno la Fiorentina e poi saranno impegnati in Champions League contro il Borussia Dortmund. Per il club meneghino, la gara contro i gialloneri sarà determinante per il prosieguo del percorso nella massima competizione europea.

La vittoria contro il PSG, infatti, ha rimesso in corsa il Diavolo per la qualificazione agli ottavi di finale. Ora gli uomini di Pioli sono al terzo posto in classifica e hanno un punto di svantaggio dal club parigino e due da quello tedesco che comanda la classifica. Il Borussia, però, potrebbe fare i conti con una grave assenza nella gara di San Siro: quella di Gregor Kobel.

Verso Milan-Borussia Dortmund, Kobel salterà la gara? Le ultime

Durante la giornata di ieri, come comunicato dalla Nazionale Svizzera, Kobel si è fermato per problemi muscolari. Il portiere elvetico tornerà domani in Germania mentre al suo posto in nazionale è stato convocato Anthony Racioppi.

Il portiere preoccupa il Borussia Dortmund poiché non è escluso che debba saltare il big match contro il Milan. Ulteriori novità emergeranno quando il giocatore farà ritorno al club e si sottoporrà agli esami strumentali.