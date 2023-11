Buone notizie per Pioli, sono recuperati: ci saranno contro la Fiorentina

Pioli può sorridere verso Milan-Fiorentina nonostante l’assenza di Giroud e Leao. Il ct rossonero recupera due giocatori per la gara di sabato sera.

Sabato 25 novembre alle 20:45 il Milan attende a San Siro la Fiorentina di Vicenzo Italiano, per la tredicesima giornata di Serie A. Ai rossoneri urge una vittoria in campionato dopo due sconfitte e due pareggi e soprattutto i tre punti visto che domenica sera si giocherà Juventus-Inter e non si sa come potrebbe cambiare la classifica. Per il match contro i viola Pioli dovrà fare a meno di due pilastri rossoneri: Giroud a causa delle due giornate di squalifica guadagnate contro il Lecce e Leao alle prese con un infortunio.