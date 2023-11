Calabria compatta il Milan, il gesto del capitano rossonero

Bella iniziativa del capitano rossonero che assieme a mister Pioli ha deciso di provare a dare una svolta al momento negativo.

Il periodo che sta vivendo il Milan è senza dubbio il più brutto di questa prima parte di stagione e serve quanto prima cambiare rotta. Il solo punto in due big match come quelli con Juventus e Napoli e la netta sconfitta per 3-o contro il Paris Saint-Germain sono sicuramente pesanti da digerire, ma la stagione è ancora lunga o ci si può ancora rialzarsi. In serata il capitano Davide Calabria, in accordo con Stefano Pioli, ha deciso di organizzare una cena con tutta la squadra.

Calabria organizza una cena con la squadra: obiettivo superare il momento no

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in queste ore tutti i rossoneri, compresi staff e giocatori, si sono riuniti in un ristorante milanese per fare ancora più gruppo e per provare ad alzare ulteriormente il morale, per affrontare al meglio le prossime partite.

Sabato sera è in programma il match a San Siro contro l’Udinese e martedì ci sarà un vero e proprio dentro o fuori contro il Paris Saint-Germain. Con soli due punti nelle prime tre giornate serve assolutamente una vittoria per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi.