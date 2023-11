Calabria dopo la vittoria: “Risultato fondamentale”, poi l’avvertimento a Camarda

Vittoria fondamentale di Stefano Pioli contro la sua ex squadra. Un Milan incerottato con diverse assenze vince contro i viola.

Il calcio di rigore procurato e poi trasformato alla grande da Theo Hernandez vale il +3 ad un Milan ricco di assenze. Vincenzo Italiano ha del rammarico dopo il match viste le tante occasioni, solo un magico Maignan ha impedito il pareggio ai viola. A DAZN parla Davide Calabria e commenta il momento del Milan: “Siamo molto stimolati dopo questa vittoria. Non siamo molto fortunati in questo periodo tra infortuni e squalificati“.

Le parole di Calabria al termine della gara contro i viola

Un Milan che torna alla vittoria e che si rimette al terzo posto in classifica con 26 punti. I rossoneri si mettono il Napoli nuovamente dietro di 2 punti e si godono la terza posizione aspettando l’esito del match di domani sera tra Juventus e Inter allo Stadium di Torino.

Ai microfoni di Sky, ha parlato così Calabria: “Oggi contava vincere, anche se abbiamo sofferto più del previsto nel finale. La vittoria aiuta a stare bene, però non siamo mai stati male anche quando non sono arrivati i risultati. Ora non vedo l’ora di scendere in campo in Champions“.

E sull’esordio storico di Francesco Camarda (2008), Calabria ci tiene a precisare: “Camarda ha sicuramente talento, ma deve lavorare più degli altri. Credo che sia un ragazzo con la testa sulle spalle, noi lo aiuteremo a crescere e gli auguriamo il meglio“.