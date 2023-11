Calciomercato Milan, le opzioni per la difesa: Kelly e non solo

In pole position c’è Kelly. Il Milan però valuta altre possibilità, anche dal campionato di Serie A, le mosse di Moncada.

I rossoneri voltano pagina dopo la beffa di Lecce e iniziano a programmare il futuro. Tra la squalifica di Giroud e il piano mercato, come si muoverà il Milan di Stefano Pioli?

Kelly in pole, ma ci sono altre soluzioni

Stando a quanto riportato di Sky Sport, Moncada non molla la presa con Kelly, difensore del Bournemouth. Sulle sue tracce però ci sono molti club soprattutto dall’estero, e il Milan potrebbe virare su altre rotte.

La dirigenza rossonera infatti valuta altre alternative nello stesso ruolo. Piace Dragusin del Genoa, anche Marcandalli della Reggiana e van Breemen del Basilea. La finestra di mercato è ormai imminente, i rossoneri non si vogliono far trovare impreparati in un ruolo dove ora sembra esserci necessità.