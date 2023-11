Calciomercato Milan, obiettivo difensore: due nomi sulla lista di Furlani

Mancano ancora due mesi all’inizio del calciomercato ma arrivano i primi rumors su alcune trattative su cui il Milan sembra puntare fortemente per il futuro.

Il Milan vuole blindare, la propria difesa, nonostante il buon lavoro di Tomori e del tedesco Thiaw, la squadra rossonera pensa ai prossimi nomi su cui puntare forte in vista della prossima sessione di calciomercato che si aprirà a gennaio. La voglia di Furlani è quella di rafforzare ulteriormente un reparto che vede ottimi titolari ma riserve che però non sembrano affidabili per Stefano Pioli, ragion per cui è importante agire bene nel mese di gennaio.

L’idea dei rossoneri è quella di voler puntare ancora sul progetto legato ai giovani. Visti i tanti sorrisi dati dall’ultima campagna acquisti, i rossoneri vogliono bissare questo trend cercando le migliori occasioni nel panorama giovanili, scavando però sempre all’estero. I due talenti messi nel mirino di Furlani sono però corteggiati da grandi club europei, i nomi sono quelli di Kostantinos Koulierakis e Maxime Esteve.

La lista di Furlani per gennaio

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Furlani ha messo in lista una serie di nomi molto conosciuto e con un futuro davanti che sembra ben promettere. Il primo su tutti è Kostantinos Koulierakis del Paok. Il centrale roccioso è l’obiettivo però anche di molte squadre di Premier League, la grande annata del calciatore ha fatto si che tutta Europa si accorgesse del suo enorme talento. Secondo alcune testate la prima pretendente sembra essere il Tottenham che come il Milan quest’anno ha puntato ad un progetto legato alle giovani promesse che per ora sta riuscendo ad ottimi voti (vedendo il primato nel campionato inglese)

Il secondo nome invece arriva dalla Ligue One, ed è Maxime Esteve. Il difensore è un obiettivo realistico visto che la richiesta del Montpellier non è esagerata e dunque potrebbe essere uno dei primi obiettivi plausibili del prossimo mercato invernale. Ma occhi a PSG e Monaco che nelle ultime settimane hanno fatto dei primi sondaggi per il calciatore che in Francia ha stregato tutti a suon di grandissime partite. Il ventunenne francese sta facendo bene tanto che Deschamps l’osserva in vista del prossimo Europei che si disputerà in Germania nell’estate del 2024. Ogni discorso però anche qui sarà rimandato verso dicembre in vista del mercato di gennaio, visto che la volontà del Montpellier è quella di trattenere il calciatore fino a fine stagione per poi venderlo a cifre ancora più alte nella prossima estate.