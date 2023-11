Calciomercato Milan, pronto l’assalto per il difensore a gennaio: dalla Premier

Il Milan guarda in Premier League. Il club rossonero tenterà l’assalto nel mercato di gennaio.

Il Milan è in cerca del rinforzo giusto per il reparto difensivo in vista del mercato di gennaio. I recenti infortuni di Marco Pellegrino, destinato a restare fuori per alcuni mesi, e soprattutto di Pierre Kalulu, il quale ha subito un’operazione per la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro (rientro in campo non prima di almeno quattro mesi), hanno scatenato un allarme nella squadra rossonera.

Consapevole dell’impellente necessità di rafforzare la difesa, il Milan ha i riflettori puntati sul mercato di gennaio per aggiungere un nuovo difensore centrale. Mentre svariati nomi circolano come possibili opzioni, l’attenzione è ora rivolta verso la Premier League, suscitando la speranza tra i tifosi per un rapido e decisivo colpo sul mercato.

Il Milan guarda in Premier League

Il Milan è sul mercato per cercare una soluzione alle lacune difensive causate dagli infortuni di Marco Pellegrino e Pierre Kalulu. Il club rossonero sta valutando l’opzione di portare a Milano un nuovo difensore centrale.



Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan starebbe considerando l’idea di acquisire un giocatore in scadenza contrattuale a giugno 2024 o potenzialmente di ottenere un giocatore in prestito nel mercato di gennaio, possibilmente con un diritto di riscatto.

Tra i nomi emersi, quello che ha destato l’attenzione è Jakub Kiwior dell’Arsenal. Il difensore polacco classe 2000, nonostante sia sotto contratto con i Gunners, potrebbe essere una delle opzioni su cui il Milan sta concentrando la propria attenzione per rinforzare la retroguardia. Il calciatore in questione, che sin qui ha trovato poco spazio nella squadra di Arteta, ha già avuto modo di misurarsi con il campionato di Serie A, frutto della sua esperienza allo Spezia.

Si tratta di una mossa che potrebbe rivelarsi cruciale per il Milan, considerando l’importanza di consolidare la difesa in vista delle sfide future in campionato e nelle competizioni europee. Resta da vedere se l’Arsenal sarà disposto a cedere il giocatore o se il Milan esplorerà altre opzioni sul mercato.

Il Milan dovrà agire con prontezza e precisione in questo periodo di mercato per garantire una solida difesa, e l’interesse per Kiwior sembra essere uno dei primi passi in questa direzione.