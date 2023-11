Calciomercato Milan, si guarda in Serie A: pronti 15 milioni

Il Diavolo rimane in Serie A per cercare un rinforzo. Piace un profilo giovane, il budget è già stabilito.

Il Milan in questo avvio di stagione ha avuto importanti alti e bassi; dopo la sconfitta per 5 a 1 nel derby il club aveva reagito alla grande e si era portato in testa alla classifica. Poi un nuovo crollo e ora i rossoneri sono terzi a 8 punti dalla vetta. Una situazione preoccupante e che non fa dormire sogni tranquilli ai tifosi.

Uno dei problemi principali del club rossoneri riguarda senza dubbio l’infermeria e la lunga serie di infortuni che ha tormentato la squadra di Pioli. Infortuni che hanno pesato molto, come quello di Ismael Bennacer ad esempio in mezzo al campo, e infortuni che hanno reso la rosa corta come nel caso del reparto difensivo con i vari Kalulu, Kjaer e Pellegrino. Dunque il Milan a Gennaio tornerà nuovamente attiva sul mercato con alcuni nomi che sono già chiari obiettivi e altri, ad ora, sono solo spunti. Tra questi arriva un nome dalla Serie A per la difesa.

Milan, si guarda in Serie A per la difesa

Il profilo arriva dall’Udinese e il budget per il suo acquisto è stato già fissato dai rossoneri.

Moncada e Furlani dovranno essere bravi nel fornire al Milan, come in estate, i giusti rinforzi per la propria rosa. Cardinale vuole il meglio per la sua squadra e per dare a Pioli più possibilità di scelta in partita. Un reparto che ha bisogno di uomini è sicuramente quello difensivo. Il club guarda in Serie A e il nome scelto è quello di Jaka Bijol, difensore dell’Udinese. Il difensore centrale sloveno ha una valutazione bassa e può rappresentare una buona scelta a poco prezzo.

Arrivato nel 2022 in Italia ha militato nel CSKA e nell’Hannover, tra le altre, e il Milan potrebbe puntare su di lui. I rossoneri sarebbero pronti ad offrire 15 milioni di euro all’Udinese, per il 24enne, con cui ha messo a segno anche tre gol. Il club friulano potrebbe aprire alla cessione anche se preferirebbe cedere il proprio titolare in estate. Ad ogni modo si tratta.

Il Milan dunque dopo Djalò e Miranda fissa un altro papabile nome per il reparto difensivo e per dare a Pioli una rosa più lunga. Non solo difesa però perchè il Milan guarda anche in attacco e il sogno resta l’attaccante canadese del Lille Jonathan David, calciatore in uscita dal club francese.