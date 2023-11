Camarda speranza per il Milan: ora il club ha una missione

Francesco Camarda è divenuto il debuttante più giovane nella storia della Serie A, il Milan ha qualche mese per blindarlo

Come tutti ben sanno al minuto numero 83 di Milan Fiorentina andata in scena sabato 25 novembre si è scritta lo storia: Francesco Camarda all’età di 15 anni e 260 giorni è il più giovane esordiente nella storia della Serie A.

Uno scorcio di partita con pochissimi palloni toccati per il classe 2008, difficile aspettarsi qualcosa di diverso in un momento in cui la squadra di Italiano era piena padrona del campo. In quel di San Siro c’è stata tanta emozione e il giusto entusiasmo per questo esordio. Senza fare voli pindarici, per i tifosi del Milan si può dire che Francesco Camarda rappresenta una speranza.

Camarda, la missione per il futuro

L’ambiente rossonero si augura di poter trovare nel classe 2008 un giocatore importante per il futuro del Diavolo, un prodotto del settore giovanile che possa fare la differenza. Al momento però è giusto non dare pressioni al ragazzo ed aspettarlo nel suo processo di crescita.

Il club, da parte sua, è chiamato a blindarlo. A marzo infatti Camarda compirà 16 anni e potrà sottoscrivere il suo primo vero contratto. L’obiettivo del Milan, secondo Tuttosport, sarebbe quello di trovare un accordo fino al 2027.

“Bloccare” Camarda per assicurarsi una speranza per il futuro: questa la vera missione per i rossoneri, che stanno lavorando sottotraccia già da diverso tempo.