Caso De Ketelaere: lo scenario sorprende i tifosi del Milan

Breve focus sul calciatore belga ad oggi in forza all’Atalanta. Lo scenario ha sorpreso e non poco tutti i tifosi del Milan.

Il calciomercato estivo del Milan ha senz’altro regalato numerose gioie ai proprio tifosi, tramite acquisti nonché cessioni di esuberi ormai out dal progetto. Nonostante qualche difetto d’entrata in difesa infatti, la compagine rossonera non ha faticato ad ottenere lo scettro di “regina dell’estate“, grazie ad acquisti del calibro di Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek, Reijnders e tanti altri. Splendido, dunque, il lavoro di Furlani e Moncada, enfatizzato anche dalla cessione di alcune figure ormai fuori dai piani del Milan come Origi e Rebic.

Di tale lista fa quindi parte anche l’enigma Charles De Ketelaere, ultimamente tornato alla ribalta per alcuni dati totalizzati all’Atalanta. Lo scenario ha sorpreso i supporter del diavolo nonché l’intera dirigenza targata Milan.

De Ketelaere, l’Atalanta sorprende il Milan

Continua a rappresentare un vero e proprio enigma per il nostro calcio Charles De Ketelaere, arrivato in Italia la scorsa stagione dopo alcune ottime prestazioni al Club Brugge. Il belga infatti, ha inciso ben poco sulla nostra Serie A con indosso la maglia del Milan, totalizzando ben 0 reti e pian piano divenendo l’ombra di se stesso. Una situazione tutt’altro che facile da sostenere, e sfociata quindi in un prestito con diritto di riscatto all’Atalanta. Avventura che per molti ha significato la rinascita del giovane lontano dalle pressioni di San Siro, ma tale ipotesi si è rivelata essere vera solo in parte.

Pronti via ed è infatti super Charles in quel di Bergamo, con 2 gol e 2 assist messi a referto tra Serie A ed Europa League. E non solo, perché De Ketelaere, con indosso i colori nerazzurri, sembrerebbe essere un altro calciatore. Sicurezza, testa alta, numerosi passaggi illuminanti e tante tante occasioni da gol create. Un connubio perfetto, destinato però a spegnersi ben presto. Il belga ha infatti notevolmente abbassato il tiro nelle ultime uscite, finendo con il collezionare ben 5 panchine consecutive al rientro dalla sosta. Una situazione che non è per nulla piaciuta ai tifosi dell’Atalanta, ne tanto meno ai supporter di fede milanista.

Gasperini continua a ripetere che nulla di grave sia successo, ma ora il terrore di un riscatto non esercitato fa tremare e non poco la dirigenza Milan. In caso ciò dovesse accadere infatti, i rossoneri sarebbero costretti a rinunciare ad i 25 milioni pattuiti con il club di Percassi, nonché a dover affrontare un’ulteriore estate con il peso De Ketelaere da piazzare in giro.