Colpo a sorpresa: Moncada pesca dal Chelsea

Il Milan si muove attentamente per il mercato di gennaio. Interesse di Moncada per un giocatore del Chelsea, di seguito riportato di chi stiamo parlando

Il Milan in questa stagione sta avendo molte difficoltà soprattutto per i vari infortuni dei giocatori. Per questo motivo, si continua a lavorare senza sosta anche fuori dal campo per il futuro mercato di gennaio. A condizionare il mercato, saranno però anche i punti che il Milan riuscirà a portare a casa dal campionato ma soprattutto dalla Champions League. Attualmente il Milan nella competizione europea è al terzo posto con cinque punti aspettando di giocare il ritorno con Newcastle e Borussia, mentre in Serie A è al terzo posto con ventitré punti, al rientro della sosta dovrà affrontare la Fiorentina che arriva a San Siro con meno tre rossoneri.

Uno degli obiettivi di questo calciomercato del Milan sarà quello di rinforzare soprattutto il reparto che riguarda la difesa specialmente dopo i continui acciacchi di Simon Kjaer e dei due gravi infortuni di Kalulu per una lesione del tendine retto femorale sinistro e Pellegrino per una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro.

Occhi puntati di Moncada sul difensore centrale Badiashile

Moncada sta lavorando attentamente per cercare di trovare dei nomi adatti a migliorare sin da subito la squadra di mister Pioli. Secondo quanto è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra tutti i possibili nomi sulla lista dei rossoneri, quello preferito del capo scout del Milan è il nome di Benoit Badiashile, difensore centrale del Chelsea ed ex giocatore del Monaco.

Attualmente il giocatore classe 2001 è una riserva della squadra inglese soprattutto dopo l’infortunio che ha avuto. Questo potrebbe essere un punto a favore del Milan in quanto gli permetterebbe di imbastire l’operazione anche in prestito con diritto di riscatto, nonostante sia stato pagato dal Chelsea 40 milioni nel gennaio scorso.

Badiashile ha giocato tutta la sua carriera professionistica, prima del Chelsea, al Monaco. Infatti, ha debuttato in Ligue 1 nel 2018 e dalla stagione 2020/21 è diventato un elemento irrinunciabile. In tutta la sua carriera al Monaco, ovvero dal 2018 al 2023, ha avuto più di centotrenta presenze segnando sei gol e facendo due assist. Con il Chelsea in questa stagione ovvero 2023/2024 ancora non ha avuto minuti, mentre nella scorsa ha avuto undici presenze realizzando anche un gol.

Nel caso non si riuscisse a prendere il difensore 2001, l’alternativa per i rossoneri sarebbe Kiwior dell’Arsenal, difensore del 2000, utilizzando la stessa formula.