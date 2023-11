Con Loftus-Cheek è un altro Milan: i dati sull’inglese

L’importanza di Loftus-Cheek nel gioco del Milan spiegata dai numeri dell’inglese. Le medie sono impressionanti per tutti i tifosi.

Il Milan di Stefano Pioli è finalmente tornato a vincere dopo qualche debacle di troppo nell’ultimo mese. Le sconfitte contro Juventus, PSG ed Udinese, nonché il pari in rimonta contro il Napoli, avevano infatti reso pesante un ambiente finalmente tornato a gioire. Il tutto, grazie alla super prestazione messa in campo proprio contro i parigini in quel di San Siro, sconfitti in rimonta grazie alle splendide reti di Leao e Giroud. Una vittoria, questa, che oltre a riportare entusiasmo tra le mura di Milanello riapre i discorsi qualificazione per il Milan, sia per gli ottavi di finale che per il Mondiale per Club.

Adesso, i rossoneri dovranno essere forti nello sfruttare la forza di San Siro anche contro il Borussia Dortmund, che se sconfitto potrebbe incredibilmente spingere in orbita il diavolo. Contro i tedeschi servirà quindi il pubblico delle grandi occasioni nonché i Leao e Giroud visti contro il Paris Saint-Germain. E non solo, perché la chiave del successo Milan potrebbe risiedere in un altro calciatore, come dimostrato dai numeri dei rossoneri con Ruben Loftus-Cheek in campo.

Loftus-Cheek dominante, i numeri del centrocampista

Il Milan ha patito e non poco l’assenza di Ruben Loftus-Cheek dal periodo pre-sosta fino alla sfida contro il PSG. Alle prese con un problema fisico infatti, il centrocampista inglese ha saltato numerose gare nell’ultimo mese, con l’assenza dell’ex Chelsea coincisa quindi con il capitombolo improvviso degli uomini di Pioli. A dimostrarlo, inoltre le statistiche, che narrano di 1 punto in 5 partite senza Loftus. Con l’inglese in infermeria infatti, 0 vittorie, un pareggio ed una sconfitta hanno caratterizzato lo score del Milan, che ha inoltre messo a segno soltanto lo 0.6 gol di media a partita.

Discorso diverso, invece, con il colosso inglese presente sulla metà campo. Con Loftus-Cheek sul rettangolo verde infatti, il Milan può vantare ben 7 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte in 10 gare, caratterizzate da 1.6 gol a partita nonché 2.2 di media punti. Numeri estremamente opposti, ed enfatizzati anche dalla super prestazione dell’ex Chelasea contro il PSG. Dominante in fase di recupero e pronto a dare una mano in zona offensiva, Loftus ha addirittura sfiorato il gol più volte, con ciò che ci consente di collegarci anche all’ulteriore dato sul nuovo gioiello di casa Milan.

I rossoneri infatti, hanno fin qui totalizzato ben 20 gol fatti in 15 partite totali giocate. Ebbene, di tale reti, soltanto una è stata segnata da un centrocampista, ed è quindi facile intuirne il nome. Loftus-Cheek sta pian piano prendendo possesso del Milan, e l’organico rossonero non poteva chiedere di meglio.