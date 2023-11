“Contatti continui con l’agente”: Milan, passi avanti per il colpo in attacco

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera pensa al prossimo colpo in attacco, le indiscrezioni sono molto positive e il giocatore sembra essere sempre più vicino ad arrivare a Milano.

Il Milan in questo momento è al 50 per cento, da una parte la Champions League, dov’è reduce da una vittoria molto importante contro il PSG che gli ha permesso di continuare il suo percorso europeo mentre dall’altra il campionato dove al momento non riesce a trovare una vittoria da più di un mese, da quello 0-1strappato al Genoa all’87’ esimo minuto grazie alla rete di Pulisic. La squadra di Pioli sabato sera ritornerà in campo a San Siro e proverà a portare a casa i tre punti contro la Fiorentina.

Al momento però oltre ai risultati non proprio positivi in Serie A c’è un altro problema che desta preoccupazione ed è l’infortunio di Rafael Leao procurato durante la gara contro il Lecce. Il portoghese aveva riscontrato una lesione di primo grado del bicipite femorale e le sue condizioni sono ancora sotto controllo. Ma Pioli oltre che su Leao non potrà contare nemmeno sulla presenza di Giroud, viste le due giornate di squalifica rimediate contro i salentini. Insomma quello di ritorno dalla sosta delle Nazionali potrebbe essere un Milan in emergenza in attacco, la speranza di Pioli è quella di ritrovare Pulisic e poi Loftus-Cheek a centrocampo.

Il Milan mette nel mirino Akor Adams del Montpellier

Il Milan però non può rischiare di rimanere scoperto se all’appello mancano Giroud e Leao, motivo per il quale la dirigenza rossonera sta già pensando a come muoversi per il mercato invernale di gennaio.

L’obiettivo è regalare al mister un rinforzo nel reparto offensivo e sembrerebbe che il Milan abbia già messo gli occhi su un profilo molto interessante: Akor Adams. Classe 2000, centravanti nigeriano del Montpellier ha colpito tutti in Ligue 1, segnando 7 gol in 11 partite. Il giocatore è arrivato al club francese per una cifra di 4.5 milioni pagata al Lillestroem, ma per le sue prestazioni e potenzialità oggi ne vale ben 15.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i contatti tra il Milan e l’agente del giocatore ci sono già stati e continuano ad esserci, i dirigenti rossoneri stanno continuando a monitorare la situazione. L’investimento su Adams, però, dipenderà molto dal percorso del Milan in Champions League e se riuscirà a qualificarsi agli ottavi di finale o meno. Se così non fosse, il problema di giocare ogni tre giorni smetterebbe di sussistere e il Milan non avrebbe più quest’urgenza di trovare un attaccante già a gennaio.