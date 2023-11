Ct Nigeria su Chukwueze: “Difficile adattarsi nel Milan”

Il ct della Nigeria ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul giocatore del Milan Chukwueze, nell’intervista concessa ai microfoni di Tv Play.

Pochi istanti fa, il ct della Nigeria, Josè Peisero, ha rilasciato un’ampia intervista ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato di quello che è l’inserimento di Chukwueze al Milan e nel campionato italiano, nel quale sta riscontrando qualche difficoltà.

L’Italia richiede un lavoro differente dal resto dal punto di vista tattico. Samuel ha bisogno di più tempo, è in grado di attaccare e difendere con grande rapidità. Ha una maglia che pesa tantissimo, un club storico uno dei migliori al mondo. Bisogna avere umiltà e perseveranza, anche la panchina fa parte del percorso di adattamento. Sono sicuro che ha enormi potenzialità e diventerà fondamentale per il Milan.

Infine, ha commentato quello è stato l’infortunio subito dal calciatore, che a suo modo di vedere starebbe condizionando la sua evoluzione in rossonero:

Sono molto triste per il suo infortunio perché ha sicuramente rallentato il suo processo di adattamento. Ho deciso di non convocarlo perché temevo potesse infortunarsi di nuovo, resterà in Italia a lavorare.