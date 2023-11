Dalla Juve al Milan: Furlani tenta un super “scippo”

Il mercato del diavolo entra nel vivo. Nelle ultime ore arieggia un possibile sgambetto alla rivale bianconera di Serie A

La dirigenza rossonera è pronta al prossimo mercato, pronta e carica con la spinta di un uomo in più. Zlatan Ibrahimovic è pronto a riprendersi la città che ha portato al trionfo, pronto per una nuova sfida. Questa volta le vesti saranno quelle eleganti, al fianco di Cardinale e in pianta stabile in dirigenza con compiti ben precisi. Occhio quindi anche sul fronte calciomercato, un po’ come se fosse un Maldini bis.

Pronte quindi le prime strategie di mercato, le prime mosse sembrano delineate. Occhi puntati su profili ben precisi, sicuramente la necessità sarà in difesa stando a quello che filtra al confine di Milanello. Sono già usciti diversi nomi per il reparto difensivo, poi il secondo step sarà quello dell’attaccante. Non si sa ancora se per giugno o per gennaio. Quel che si sa è che il serbo ex Real Madrid, Jovic, non sta convincendo a dovere. Il Milan, infine, è pronto a cogliere tutte le varie opportunità da tutta Europa, anche per il centrocampo in particolar modo.

Dal Paris Saint-Germain una nuova pista percorribile

Neanche l’arrivo di un tecnico spagnolo come Luis Enrique lo ha aiutato. Di chi stiamo parlando? Ebbene si, l’ex Napoli Fabian Ruiz sembra esser al capolinea nella sua avventura a Parigi. Lo racconta il sito ufficiale fichajes.net. La sua esperienza fin qui al Parco dei Principi non ha pienamente soddisfatto la dirigenza francese, che già si guarda altrove. Fin qui, sono poco più di 500 i minuti giocati, un solo gol e un solo assist nel campionato francese di Ligue 1.

Il centrocampista 27enne ex Napoli, sarebbe pronto a preparare le valigie e lasciare Parigi per un prezzo molto più basso del previsto. La dirigenza parigina sarebbe tentata a accettare una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Alcuni club si sarebbero già mossi, tra cui l’Atletico Madrid. Non solo, anche la Juventus avrebbe aperto uno spiraglio per lo spagnolo vista la necessità di chiudere un colpo già per gennaio viste le doppie squalifiche a Fagioli e Pogba.

L’ultima novità porta al Milan. Il diavolo rossonero, dopo un primo sondaggio per riportare a casa Brahim Diaz da Madrid, avrebbe messo anche gli occhi sul mancino spagnolo attualmente al club francese del PSG. Molto dipenderà dalle prossime uscite in casa Milan visto che comunque a centrocampo ci son stati diversi innesti nella scorsa finestra di mercato. Molto poi dipenderà dalla volontà dello spagnolo stesso. Lo scarso rendimento fin qui, potrebbe giovare a una possibile offerta al ribasso visto quanto veniva valutato dopo le stagioni ad alto rendimento a Napoli.