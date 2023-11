David e non solo, altro nome per l’attacco del Milan: richiesta di 15 milioni

La società rossonera vuole muoversi sul mercato per regalare a Pioli un a punta in grado di non far rimpiangere Giroud

Luka Jovic e Noah Okafor non stanno convincendo l’ambiente Milan e soprattutto Stefano Pioli, il quale sta utilizzando i due attaccanti con il contagocce. L’allenatore vede anche quest’anno Olivier Giroud come giocatore fondamentale nei suoi schemi e ci rinuncia davvero a malincuore.

Lo scorso anno il problema erano Origi e Rebic, mentre quest’anno l’attaccante serbo e quello svizzero, che hanno messo a segno pochi minuti dal loro arrivo al Milan. Per questo motivo i dirigenti Moncada e Furlani sono al lavoro per regalare al loro tecnico un profilo giovane prolifico e in grado di mettere pressione al titolarissimo numero 9.

Contatti per Adams del Montpellier

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il nome sul taccuino dei due dirigenti è quello di Akor Adams, attaccante del Montpellier classe ‘oo. Il giocatore nigeriano ha messo a segno 7 reti in 11 presenze e potrebbe fare molto comodo alla causa rossonera.

La società francese valuta il cartellino del suo attaccante per una cifra di 15 milioni di euro. Su queste basi il Milan potrebbe avviare una trattativa già a gennaio e assicurarsi un prospetto dal futuro luminoso e dal grande talento, oltre che dalla grande velocità e fisico.