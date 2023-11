David-Milan, affare possibile: dettate le condizioni

Emergono sviluppi interessanti riguardo quella che la trattativa che potrebbe portare Jonathan David in rossonero.

Il Milan sembra non riuscire a venir fuori da una crisi che appare infinita, con la squadra di Pioli che non vince in campionato da ben 4 partite consecutive. Le sconfitte contro Juve e Udinese e i pareggi con Napoli e Lecce infatti, hanno fatto sprofondare i rossoneri in classifica e ora hanno bisogno di una scossa immediata se vogliono mantenere vive le speranze scudetto.

Il Milan fa sul serio per Jonathan David: si lavora per giugno

Scossa che potrebbe arrivare anche dal mercato, dato che in queste ore starebbe emergendo una notizia che rende felice tutti i tifosi milanisti, Stefano Pioli in primis.

Stando a quanto riportato in un tweet da Fabrizio Romano infatti, il Milan sta lavorando per ingaggiare il centroavanti del Lille nella finestra di giugno, soprattuto considerando che da li gli resterebbe soltanto un altro anno di contratto, con la possibilità, dunque, di ridurne notevolmente il costo dell’operazione.