Derby di mercato Milan-Inter: i rossoneri pronti allo scatto

Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato, dove avrebbero messo nel mirino un obiettivo comune.

La prima delle due sfide dell’Italia ha portato grande entusiasmo in tutta la nazione, con gli azzurri che ora sono praticamente ad un passo dal centrare la qualificazione diretta ai prossimi Europei. Basterà infatti un pareggio contro l’Ucraina per strappare il pass di accesso e -prendendo atto della prestazione di ieri sera – viene difficile pensare ad un eventuale tracollo della squadra di Spalletti. Ma nel calcio, come nella vita, ovviamente mai dire mai, può accadere di tutto e bisogna stare attenti a ogni circostanza. Il tecnico valuta ogni possibilità.

Ma questi giorni di sosta serviranno anche agli allenatori delle squadre di club per lavorare al meglio con i giocatori rimasti a disposizione, con Stefano Pioli che è chiamato a risollevare un intero ambiente dopo i deludenti risultati dell’ultimo periodo di stagione. Il Milan infatti, non vince in campionato da ben 4 partite, dove ha perso contro Juve e Udinese, pareggiando i restanti due match con Napoli e Lecce. Questo ha letteralmente ribaltato la situazione di classifica dei rossoneri, che dal primo posto sono scivolati in terza posizione e con 6 punti di distacco dalla Juve e ben8 dall’Inter.

Mercato, il Milan sfida l’Inter per Ouedraogo: la situazione

Distacco che in questo momento appare notevole, non solo dal punto di vista della classifica, ma anche e soprattutto per il gap che la squadra di Pioli sembra avere rispetto a bianconeri e nerazzurri anche dal punto di vista psicologico. I rossoneri sembrano infatti assentarsi in moltissime fasi della gara e questa è una situazione che si sta ripetendo svariate volte dall’inizio dell’anno. Proprio per questo servirebbe una svolta immediata, sia dal punto di vista dei risultati, ma anche sotto l’aspetto societario, con la dirigenza che continua a lavorare incessantemente sul mercato.

Di nomi in questi ultimi mesi ne stanno circolando parecchi e uno di quelli che sembra fare gola più degli altri è quello che porta al giovane centrocampista dello Schalke 04, Assan Ouedraogo. Il giocatore è uno dei giovani talenti più interessanti del calcio europeo e il Milan segue da tempo il calciatore; come riporta il Corriere dello Sport su Ouedraogo c’è anche l’Inter e potrebbe profilarsi l’ennesimo derby di mercato.

Il Milan parte favorito e lavora per beffare la concorrenza, si lavora sul mercato e i rossoneri tentano il colpaccio.