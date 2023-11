Dia-Milan, la cifra è già fissata: la verità sulla clausola

Il tema di vice Giroud sembra esser ancora agli inizi. Altro giro, nuovo nome. Questa volta le voci portano a Salerno, nel mirino c’è Boulaye Dia.

Nuovo giro, nuovo nome. Tutto iniziò quest’ultima estate con la telenovela Mehdi Taremi. Fino all’ultimo giorno di mercato sembrava ormai cosa fatta per il vice Giroud, poi il dietrofront. I rossoneri han dovuto virare last minute su Luka Jovic della Fiorentina. L’ex viola e Real Madrid ci ha messo mesi prima di entrare a piena disposizione di Stefano Pioli, ma il rendimento ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi rossoneri. Noah Okafor almeno ha fatto vedere che non fa solamente il vice Leao, ma anche da prima punta può fare bene e qualcosa ha fatto vedere in campo.

Il capitolo attaccanti però si riaccende visto il mercato che fra poco si aprirà nella finestra invernale. Serve come il pane una nuova figura in quel ruolo vista anche la carta d’identità del francese con la maglia numero 9. Serhou Guirassy e Jonathan David i primi nomi focosi dall’estero. Ma in questo caso per il ruolo di attaccante del futuro si guarda in casa, nel campionato di Serie A, proprio da Salerno. Boulaye Dia entra a far parte della lista dei desideri rossoneri.

Mercato rossonero: i numeri del senegalese

Nove presenze e 4 reti fin qui nel massimo campionato italiano. Nella stagione passata furono ben 16 le reti (e 6 assist) siglate dal senegalese con la maglia della Salernitana in 33 match giocati. Boulaye Dia rappresenta una buona alternativa agli altri nomi tanto costosi di tutta Europa. Il classe 1996 può essere realmente una nuova pista di mercato per il Milan di Stefano Pioli.

Il dettaglio cruciale in fase di trattativa con i salentini? Si chiama clausola. A riportarlo è Il Mattino. Il centravanti senegalese aveva una clausola di 25 milioni e più. Questo vincolo scadeva lo scorso 20 luglio. La Salernitana ha concordato una nuova clausola con scadenza 15 gennaio. La cifra? Potrebbe variare anche in base alla provenienza dell’offerta stessa. Per l’Europa, il vincolo sarà di 21 milioni di euro. Per i club extra-europei invece la clausola sarà di 23 milioni.

Un nuovo volto, quindi, accostato alla società rossonera. Un volto però conosciuto visto che nel recente passato c’è proprio un gol del senegalese a fermare il Milan in casa nel 13 marzo alla 26esima giornata di campionato. Dia (suo nono gol stagionale) pareggiò la rete di Giroud e il match giocato a San Siro terminò 1-1. Un ricordo, amaro. Un ricordo che ora però potrebbe rovesciare il lato della medaglia e Dia con una cifra intorno ai 20 milioni di euro potrebbe partire subito da Salerno. Chissà se la direzione Milano potrebbe essere quella definitiva.