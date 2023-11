Doccia gelata Milan: “Nessuna possibilità”

Il Milan mira a puntellare la difesa, orfana di varie pedine necessarie per le rotazioni. Per un obiettivo di mercato la strada si complica e le possibilità di trasferimento scendono

Il Milan si concentra sulla trasferta di Lecce, gara che chiude un altro mini ciclo prima della sosta Nazionali. Questo tour de force affrontato dal 22 ottobre, data della sconfitta casalinga con la Juventus, non è di certo stato dei migliori nella gestione Pioli. Dall’ultima sosta il rendimento recita una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, che hanno costretto il Diavolo a lasciare momentaneamente lo scettro di prima della classe all’Inter e a perdere terreno dai “cugini”, attualmente a meno sei in classifica. Nelle ultime settimane i rossoneri hanno inoltre subito una pesante disfatta a Parigi, successivamente riscattata due giorni fa a “San Siro” e che può essere un nuovo punto d’inizio per Leao e compagni.

Per la pausa imminente l’obiettivo a Milanello è ritrovare alcuni pezzi dello scacchiere di Pioli. Alcune pedine sono già state reintegrate nel gruppo, su tutte l’imprescindibile Loftus-Cheek, ma ci sono ancora vari giocatori ai box, specialmente nel reparto arretrato. Entro la ripresa del campionato, in programma per il 25 novembre, il tecnico conta di riavere con sé Simon Kjaer, out dalla vigilia della sfida del “Maradona” per un affaticamento muscolare, mentre più difficile il reintegro di Kalulu e Pellegrino.

Milan, AAA cercasi difensori: sfuma un pallino di Furlani

Il recupero a pieno regime dei difensori è necessario per dare fiato a Thiaw e Tomori, al momento gli unici centrali disponibili. Per fronteggiare questa situazione emergenziale, la proprietà di Via Aldo Rossi aveva immediatamente cercato di correre ai ripari, cercando sul mercato un degno sostituto degli infortunati. La dirigenza rossonera aveva messo nel mirino Lloyd Kelly, centrale in scadenza a giugno con il Bournemouth. L’intento del club era presentare un’offerta alla società inglese a prezzo contenuto visto il rischio di perderlo a zero tra qualche mese.

Come riportato da TeamTalk, però, i Cherries non sembrano avere alcuna intenzione di cedere il proprio calciatore, almeno per la sessione di mercato invernale. Su Kelly era forte anche la concorrenza di top club europei quali Juventus, Tottenham, Liverpool e Newcastle, ma almeno nel breve periodo non ci sono i margini di manovra per nessuna squadra. L’annuncio ha infatti lasciato spiazzati i dirigenti milanisti, che ora dovranno intraprendere una nuova ricerca di un difensore.