Donnarumma a San Siro, i tifosi del Milan non perdonano: cosa hanno fatto

Il portiere del PSG questa sera sfida per la prima volta da avversario il Milan, la squadra che ho la lanciato da giovanissimo.

Grande serata per il Milan che è stasera è protagonista della sfida molto delicata contro il PSG. Per il Diavolo l’obiettivo è quello di cercare di ottenere una vittoria che garantirebbe i tre punti, utili per rilanciarsi in ottica passaggio del turno in questo complicato gruppo di Champions League nel quale sono presenti anche Borussia Dortmund e Newcastle. Il Milan dopo tre partite ha infatti raccolto solo due punti e ora deve rifarsi.

Nell’ultima partita i rossoneri hanno perso proprio contro il PSG ma a Parigi, questa sera invece si giocherà a San Siro. Quest’oggi sarà inoltre la prima volta che il grande ex Gianluigi Donnarumma sfiderà il Milan al Meazza e l’accoglienza dei tifosi milanisti non si è fatta attendere.

Donnarumma torna a San Siro: fischi e insulti per lui da tutto lo stadio

Come già annunciato nelle scorse ore i tifosi del Milan hanno assicurato al portiere della Nazionale Italiano un’accoglienza da brividi. I membri della Curva Sud avevano fatto sapere nelle scorse ore di essere pronti a lanciare centinaia di banconote false all’indirizzo di Donnarumma. Il portiere del club parigino al momento dell’ingresso in campo e della lettura delle formazioni è stato travolto da una bordata di fischi da parte della maggior parte del pubblico di San Siro.

Sicuramente non sarà una sfida facile per Donnarumma che fin dal suo ingresso in campo per il riscaldamento è stato bersagliato di insulti. Dagli spalti di San Siro si sono alzati cori come: “Donnarumma figlio di put**na” per diversi minuti”.

Appena iniziata la partita, quando l’ex rossonero si è posizionato tra i pali, dalle tribune di San Siro sono piovute centinaia di banconote false che raffigurano un dollaro americano con su scritto “Dollarumma” e stampata anche la faccia del calciatore classe 1999. Sarà una serata molto lunga quindi per il numero 99 del Paris Saint Germain.