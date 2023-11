Dove vedere Milan-PSG in streaming e in TV

Tutto pronto al San Siro per Milan-Paris Saint-German. Ecco dove poter seguire il big match di Champions League.

Il big match di martedì 7 novembre 2023, valido per la quarta giornata di Champions League, vedrà sfidarsi il Milan di Stefano Pioli e il Paris Saint-German di Luis Enrique. Il girone F si configura come un girone ancora del tutto aperto e da decidere, con il PSG in testa a quota 6 punti, seguito da Borussia Dortmund e Newcastle entrambe a 4 punti. Il Milan è fermo in ultima posizione a 2 punti, dopo aver collezionato due pareggi e una sconfitta.

Le due sfidanti non possono così permettersi il lusso di perdere: il PSG vuole a tutti i costi consolidare il primo posto nel girone, mentre il Milan ha bisogno di rilanciarsi per non rischiare una mancata qualificazione agli ottavi. I rossoneri necessitano di un risultato positivo dopo le prestazioni non soddisfacenti dell’ultimo periodo: i soli due punti conquistati, rispettivamente, in casa contro il Newcastle e al Westfalenstadion contro il Borussia Dortmund, non sono incoraggianti. Il Milan, inoltre, è a caccia di goal: nessuna rete segnata dai rossoneri finora nella competizione.

La squadra di Stefano Pioli sta vivendo un momento difficile anche in serie A. Pur rimanendo terza dietro la Juventus e l’Inter, il Milan è fermo a 22 punti, dopo aver rimediato un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre gare disputate. La strada sembra dunque in salita, ma la voglia di riscatto è tanta e questa notte di Champions può essere un buon punto da cui ripartire.

Il match di andata contro il PSG non si è concluso nel migliore dei modi per i rossoneri: 3-0 il risultato finale al Parc des Princes, siglato dai goal di Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani e Lee Kang-in.

Ai rossoneri è richiesta una grande prova. Il Milan deve rialzarsi e riscattarsi per poter continuare la sua corsa in Champions League e per far gioire i propri tifosi, che hanno contestato la squadra con i fischi al termine di Milan-Udinese.

Le probabili formazioni

Notizie positive per Pioli il recupero di Theo Hernandez e Pulisic, che dovrebbero partire titolari, mentre Kjaer è ancora out. Luis Enrique schiera in attacco Dembélé, Ramos e Mbappé. Atteso il ritorno a San Siro di Donnarumma.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.

Dove vedere Milan-PSG

Milan-PSG sarà trasmesso in diretta Tv alle ore 21:00 su Sky Sport Uno HD e su Sky Sport HD, e in diretta Tv in chiaro su Canale 5. Il big match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now e Infinity+.