“Duello italiano”, nuovo ostacolo per il Milan in trattativa

Un ostacolo in trattativa potrebbe palesarsi d’innanzi al Milan nelle prossime ore. Forte contesa per l’obiettivo di mercato.

Uno dei problemi principalmente accorsi in casa Milan nelle ultime settimane è senz’altro il caso difesa. Il reparto rossonero è stato infatti vittima di numerosi alti e bassi dall’inizio della stagione. Tra prestazioni di livello e gare in cui troppe occasioni sono state concesse agli avversari, gli uomini di Pioli hanno ben presto conosciuto anche la piaga infortuni, che ha portato via al Milan una figura cardine come Pierre Kalulu. Con un Kjaer ormai in fase calante e quindi un Pellegrino apparso ancora acerbo, ecco che la retroguardia rossonera resta ancorata tra le mani di Tomori e di Thiaw.

Mani solide, ma che senz’altro non bastano ad un club implicato in 3 competizioni, e che hanno spinto Furlani e Moncada ad entrare a gamba tesa sul mercato. Mossa risultata però poco incisiva per l’obiettivo, presente sulla lista dei desideri di altri 2 club italiani e quindi al centro di una vera e propria lotta a 3.

Milan, Roma e Fiorentina, la corsa al difensore si infittisce

Per una dirigenza a caccia di giovani talenti da scovare, di certo Finn van Breemen non rappresenta un nome sconosciuto. Potrebbe però esserlo per gran parte del pubblico all’ascolto, ed è quindi bene svolgere una doverosa analisi del profilo. Classe 2004, trattasi di un roccioso difensore centrale alto 1.93 m, attualmente in forza al Basilea. Nel campionato svizzero, in particolare, van Breemen ha avuto modo di mettere in mostra tutte le proprie capacità sul campo, nella quale può occupare anche il ruolo di mediano davanti alla difesa. Giocando principalmente da centrale, l’olandese ha quindi messo a referto ben 2 reti ed un assist in complessive 13 presenze stagionali, attirando su di se l’interesse di numerosi club europei.

In particolare italiani, dato che van Breemen è attualmente conteso proprio da 3 club del bel paese. Nella scorse settimane si era quindi fatto avanti il Milan, con le quotazioni della Roma poi schizzate alle stelle. Secondo la Gazzetta dello Sport però, a duello si sarebbe aggiunta la Fiorentina, pronta a portare avanti una vera e propria battaglia a 3 team.

Una situazione, questa, che non fa di certo piacere alle squadre implicate, dato l’aumento di prezzo che ciò potrebbe comportare. van Breemen vale infatti circa 2 milioni ad oggi, ma ulteriori buone prestazioni nonché aste da parte di Milan, Roma e Fiorentina potrebbero contribuire all’innalzo delle cifre chieste dal Basilea.