“È l’ultima stagione al Milan”: la sentenza sul rossonero è chiara

Non sono state settimane facili per il Milan, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. I rossoneri si trovano al terzo posto in campionato e anche in Champions League. Un inizio abbastanza complesso per i ragazzi di mister Stefano Pioli, che in campionato stanno deludendo e non poco la tifoseria, che nelle ultime gare si è detta stanca di questo andamento altalenante.

Il primo tempo di Napoli stava mandando in paradiso il diavolo, ma la ripresa lo ha mandato all’inferno. Infatti, il 2-2 causato dalle reti di Politano e Raspadori ha scagionato altri due risultati pessimi per la classifica. La sconfitta con l’Udinese per 1-0 ha permesso ai bianconeri di ottenere la prima vittoria stagionale, mentre il pareggio di Lecce ha suscitato un’atmosfera surreale nell’ambiente rossonero, dopo la sconfitta sfiorata a causa del gol annullato a Piccoli.

Le prossime due gare saranno decisive per il futuro del Milan in Champions e per salvare la panchina del tecnico emiliano. Milan-Borussia Dortmund conosce un solo imperativo per il club rossonero: la vittoria. Qualora non dovesse arrivare, le possibilità di vedere il Milan agli ottavi di finale si ridurrebbero drasticamente. Il pubblico di San Siro dovrà accompagnare la squadra alla vittoria, in una delle serate più belle e speciali.

In campionato, sarà la gara con la Fiorentina ad essere decisiva. L’assenza di Olivier Giroud per squalifica e Rafael Leao per infortunio pesa molto. I ragazzi di mister Vincenzo Italiano vengono da un periodo difficile, ma l’ultima gara col Bologna li ha visti portare a casa i 3 punti. Vincere contro una delle squadre più forti del campionato rilancerebbe i viola, che vogliono tornare a lottare per un posto in Europa anche nella prossima stagione.

Condò non ha dubbi: “Pioli non allenerà il Milan la prossima stagione”

Paolo Condò, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it sul futuro dell’ex tecnico di Inter e Lazio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: