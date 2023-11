Emergenza infortuni Milan, è una storia che si ripete: ma non deve essere un alibi

Milan, emergenza infortuni e risultati: la storia si ripete, ma non deve essere un alibi.

Ennesimo infortunio, ennesimo insuccesso. Il leitmotiv in casa Milan è ormai sempre lo stesso da inizio stagione. I rossoneri perdono 1-3 contro il Borussia Dortmund e Pioli al contempo perde un altro giocatore per un infortunio muscolare.

Questa volta il malcapitato è Thiaw e ora i meneghini sono in piena emergenza difensiva. Fuori anche Kalulu e Kjaer, a Pioli non resta che inventarsi qualcosa che non sia adattare Krunic in difesa come accaduto ieri.

Milan, quanti infortuni da inizio stagione: così non si va da nessuna parte

Da inizio stagione sono stati ben 25 gli infortuni, 19 di natura muscolare. Dati impietosi per quella che a inizio stagione doveva essere una delle contendenti allo Scudetto e a dire la sua in Champions League.

Gli infortuni, però, non devono essere un alibi ma una colpa. Come testimoniano i numeri, sono troppi per essere solo un caso. È evidente che si deve cambiare qualcosa, e non solo l’allenatore.