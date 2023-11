Entra Camarda, sugli spalti non si trattengono: scoppia a piangere

Esordio da record in Serie A, durante Milan-Fiorentina. L’ingresso in campo di Camarda fa commuovere tutti sugli spalti

Una partita storica quella vissuta ieri sera al San Siro tra Milan e Fiorentina. Un match che ha consegnato i tre punti al diavolo, dopo un mese di digiuno dalle vittorie. Una partita che alla vigilia è stata vissuta tra incognite ed incertezze, soprattutto per le assenze caratterizzate dai troppi infortuni.

In un clima d’incertezze, Stefano Pioli aveva deciso di convocare per il tredicesimo turno di campionato il giovane Francesco Camarda. Decisione come detto, dovuta alle troppe mancanze nel reparto d’attacco. Difatti oltre alla squalifica di Giroud e all’infortunio di Leao, qualche ora prima dell’incontro si è aggiunto anche il problema di Okafor.

Dunque ciò ha portato il tecnico parmense ad inglobare nel gruppo il classe 2008. Sebbene il match non facesse presagire un suo impiego in campo, data la totale incertezza. Invece l’allenatore rossonero ha sorpreso tutti, lanciando nella mischia il giovane centravanti al minuto ottantaquattro dell’incontro.

Milan-Fiorentina: l’esordio di Camarda emoziona tutti dagli spalti

15 anni, otto mesi e quindici giorni, l’esordio segnato in Serie A da Francesco Camarda. Un record assoluto che spazza via ogni precedente. Un’emozione indescrivibile se si considera che arriva nella squadra in cui si è cresciuti, dinanzi al proprio pubblico e sotto lo sguardo dei propri genitori.

Coloro che ti hanno sempre sostenuto ed accompagnato, prendendoti per mano, credendo sempre in te dal primo minuto. Una gioia che non hanno saputo trattenere sugli spalti di San Siro, la madre ed il padre di Camarda.

Diventato virare il video sui social della madre del fuoriclasse, scoppiata in lacrime, presa dall’emozione durante il match. Iconico lo sguardo del 73, numero scelto per l’occasione del suo debutto, che ha alzato gli occhi al cielo, incredulo di star realizzando un sogno che nessuno fino a quel momento era riuscito ad ottenere.

Sembrava diventati un semplice miraggio ad un certo momento dell’incontro visti i minuti che continuavano a scorrere, invece Pioli ha spiazzato tutti facendo esordire Camarda.

Un momento oltretutto complicato del match, dato che la Fiorentina era in pieno forcing a caccia di un’insperato pareggio. Dunque un ruolo neppure semplice quello che avrebbe dovuto compiere l’attaccante. Debutto con successo per il rossonero, infatti la gara è poi terminata 1-0 grazie alla rete messa a segno da Theo Hernandez, che in occasione dell’assenza del suo connazionale, ha trasformato il rigore che lui stesso si era procurato.