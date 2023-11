“Era nostro”: Giroud, la rivelazione lascia a bocca aperta

L’ex direttore sportivo, lancia una bomba sull’attaccante del Milan Olivier Giroud, sembrerebbe essere stato vicino al club italiano prima di approdare in rossonero, solo il Chelsea bloccò tutto.

Il Milan, che non vive un momento felicissimo in campionato, si prepara all’importante match contro la Fiorentina per la tredicesima giornata di Serie A.

Le ultime tre partite in campionato hanno destabilizzato l’ambiente, due rimonte subite e una sconfitta, pareggio a Napoli e Lecce per 2-2 e sconfitta San Siro per 1-0 con l’Udinese. Nel mezzo, un’incredibile vittoria, quasi insperata, contro i campioni del Psg, che hanno, rilanciato le possibilità di passare il turno di Champions League.

I rossoneri e il loro tecnico Stefano Pioli, sono chiamati a rifarsi contro la Viola, per ridare vigore anche al campionato, che rischia di diventare una sola battaglia per il posto Champions del prossimo anno e non più la lotta allo scudetto.

Nella prossima partita di Serie A, il Milan dovrà però fare a meno del proprio bomber Olivier Giroud, squalificato dopo Lecce – Milan per due partite. L’attaccante è stato anche menzionato dall’ex Ds della Lazio, Igli Tare, che ha ricordato quando è stato vicino alla squadra romana.

Tare ‘Volevo a tutti i costi Giroud, il Chelsea disse no’

L’ex direttore sportivo laziale ha parlato al Corriere dello sport del suo passato in bianco azzurro e dei mancati acquisti. Tra questi, il suo rimpianto è certamente Olivier Giroud, attuale centravanti del Milan, campione del mondo con la Francia e d’Italia con i rossoneri. Ha spiegato cosa avvenne allora tra la Lazio e il Chelsea, proprietaria del cartellino del francese:

“Era nostro, solo che all’ultimo il Chelsea si mise di traverso e non lo lasciò partire. Le tentai tutte. Fu solo questo il motivo. Ragazzo eccezionale, Olivier. Quell’anno avevamo un grande attacco con Immobile, Correa e Caicedo”.

Che attacco incredibile sarebbe stato quello della Lazio di Tare, se avessero acquistato anche il francese Giroud, anticipando il Milan. Ma soprattutto, come sarebbe andato il campionato del 2021-22 con il francese che avrebbe vestito la maglia della Lazio e non quella rossonera, non aiutando quindi il Milan a vincere il suo diciannovesimo scudetto a discapito dei cugini interisti.

Fortunatamente, per i tifosi milanisti, sono solo supposizioni. Giroud veste la maglia rossonera, gioca per il Milan ed aiuta ormai da tre stagioni, la squadra di Pioli a raggiungere risultati importanti. Il francese, ex Chelsea e Montpelier, è stato il primo numero 9 dopo Pippo Inzaghi, a dare un peso specifico a quella maglia. Ora al Milan, grazie ad Olivier Giroud è decaduta la maledizione del 9.